Сергей Шнуров открывает в Минске свою выставку 14 22.11.2017, 16:08

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Сергей Шнуров

Фото: tut.by

Солист «Ленинграда» предусмотрел для белорусов 50%-ную скидку на билеты.

В первый день зимы в Национальном центре современных искусств откроется выставка известного музыканта, поэта, провокатора и постмодерниста Сергея Шнурова. Посетить «Ретроспективу брендреализма» можно как до, так и после концерта группировки «Ленинград» в «Минск-Арене» 1 декабря — экспозиция продлится до середины января 2018 года. Билеты появились в продаже сегодня (18+), пишет tut.by.

Брендреализм — направление в искусстве, предметом которого являются не реальные объекты, а структура реальности, в которой они находятся. Брендреализм провозглашен в 2007 году музыкантом и художником Сергеем Шнуровым. Ретроспектива отмечает десятилетие направления.

Согласно постулатам брендреализма, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно. Он одевается в бренды, питается брендами, передвигается на брендах. Сам того не замечая, он выбирает их объектами своего поклонения. За знаниями он обращается к брендам научных школ и корпораций, за деталями — к бренду «Википедии», за верой — к клерикальным институтам, за смыслом жизни — к телевизионным реалиям и каталогам новых товаров.

Достойная работа и хорошее самочувствие достигаются с помощью использования тех или иных образовательных и оздоровительных брендов. В результате последняя модель модной марки становится предметом эмоционального вожделения, как священная книга или внеземной сан. Сами эмоции давно утратили непосредственность. Они черпаются из компьютерных игр и ТВ-шоу.

Выбирая в начале жизни между «Кока-колой» и «Пепси-колой», а в конце между «Роллс-Ройсом» и «Бентли», человек блуждает в зеркальном лабиринте, принимая искаженные отражения за реальность. Бог не выйдет из бутика! В XX веке именно об этом предупреждала структуралистская философия со всеми ее «мифологиями» и «обществами спектакля».

Искусство брендреализма не должно быть красивым; не должно нести ни добра, ни зла; не обязано быть парадоксальным; не претендует на изысканную ироничность. Оно ничем никому не обязано и никому ничего не должно. Оно свободно как природа и созидающий человеческий дух, для которого заранее смешон любой надутый серьезностью постулат, а нечто, кажущееся полной чушью, вдруг может быть осмыслено как до предела серьезное.

Возможна ли критическая свобода в условиях брендреализма, где любое означающее становится символом и, как следствие, брендом? С этим вопросом брендреализм входит в свое второе десятилетие.

Минск станет третьим городом (после Москвы и Санкт-Петербурга), где Сергей представит свои работы. Как известно, со Шнуровым у минской публики взаимная любовь. Концерты здесь традиционно проходят с аншлагом, а сам музыкант называет белорусскую столицу одним из самых любимых городов. В недавнем интервью перед концертом в Екатеринбурге Шнурова спросили, не хочет ли он уехать из России, а он внезапно упомянул Минск.

— Я человек русской культуры, русского языка. Мне важны все лингвистические изменения, а оттуда это не увидишь, не заметишь… Я Питер люблю. Кроме Питера мне еще нравится в Минске. Там народ не избалован, они очень нас ждут, — ответил музыкант.

Учитывая особую симпатию к минской публике, музыкант подготовил к своему очередному визиту в Беларусь сюрприз — скидку 50% на покупку билета на выставку «Ретроспектива брендреализма» всем поклонникам, благодаря которым в Минске гарантируются аншлаги. Скидка будет действительна при предъявлении билета на любой из концертов: 19 марта 2017 года или 1 декабря 2017 года.

Стоимость входного билета на выставку без скидки — 20 рублей, с билетом на «Ленинград» — 10 рублей. Билеты уже в продаже.