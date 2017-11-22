В Ветковском районе построили птицефабрику, а потом уволили половину работников 6 22.11.2017, 16:26

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Власти сыграли злую шутку с жителями Новоселок.

На стадии строительства птицефабрика в Новоселках Ветковского района планировалась как одна из крупнейших в области с мощностью производства мяса до 20 тысяч тонн в год, пишут «Сильные новости».

А для местных жителей запуск предприятия должен был решить проблемы с занятостью. Сразу после открытия на работу были приняты 270 сотрудников, что очень немало для сельской местности.

Однако, как сообщает «Голас Веткаўшчыны», всего через год работы стало понятно, что птицефабрика испытывает, скажем так, проблемы с рентабельностью. В итоге, Совет Министров принял решение передать все здания предприятия из областной собственности в республиканскую.

«Птичка» упорхнула из подведомственности ОАО «Хальч» в управление республиканского дочернего сельскохозяйственного унитарного предприятия «Белоруснефть-Особино».

РДСУП «Белоруснефть-Особино», что не секрет, имеет огромный опыт и наработки в делах куриных и взялось за антикризисный менеджмент энергично. Первым делом был объявлено, что из 270 работавших на фабрике человек рабочие места сохранят лишь 106. А потом среди сельчан и вовсе побежал слух, что недостающих работников будут возить аж из Буда-Кошелевского района, где находится основная база «Белоруснефть — Особино».

Слухи — слухами, но люди вполне реально остались без работы и даже возмутились. 13 ноября они собрались возле правления в Хальче. Там выяснилось, что забота о трудоустройстве уволенных теперь лежит на местных властях и те готовы сделать все, что могут, а именно: предпринять все усилия, чтобы найти рабочие места для каждого, отдавая предпочтение беременным женщинам и людям предпенсионного возраста; обновить список вакансий и предложить некоторым работу в производственных цехах местного ОАО «Хальч» — на один-два месяца.

В общем, меры будут приняты.

А что до злополучной птицефабрики, то — да. Людей таки с нее уволили, в установленном порядке, через непродление контрактов.