Бывший вице-президент Зимбабве станет во главе страны 6 22.11.2017, 16:53

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Эммерсон Мнангагва

Фото: Howard Burditt / Reuters

В пятницу окончательно завершится исторический период, в котором правил Мугабе.

Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва будет приведен к присяге в качестве президента в пятницу. Таким образом, завершится исторический период, в котором доминировал Роберт Мугабе, чье стремительное падение на этой неделе завершилось после почти четырех десятилетий пребывания у власти. Правящая партия ЗАНУ-ПФ выдвинула Мнангагву в президенты после отставки Мугабе во вторник, сообщил спикер парламента Якоб Муденда. Об этом передает «Радио Свобода».

Две недели назад Мугабе уволил Мнангагву с поста вице-президента, чтобы открыть путь своей жены Грейс в преемники. Мнангагва бежал из страны, опасаясь за свою безопасность, а военные устроили переворот, чем серьезно поколебали авторитет Мугабе. Он ушел в отставку после того, как парламент начал процесс импичмента.

Люди танцевали на улицах столицы Зимбабве Хараре, а некоторые размахивали плакатами с портретами Мнангагвы и командующего армии генерала Константино Чивенги, который возглавил переворот. Мнангагва прибыл в среду в Хараре. Он распространил заявление, в котором призывает жителей Зимбабве объединиться для восстановления страны.

Мнангагва в течение десятилетий был верным союзником Мугабе, отвечающим за внутреннюю безопасность в середине 1980-х годов, когда правозащитники утверждали, что в Зимбабве в результате репрессий погибло 20 000 жителей. Следующему лидеру Зимбабве предстоит справиться с нелегкими задачами восстановления экономики, которая оказалась практически разрушенной при Мугабе. Нарушения прав человека в Зимбабве и фальсификация выборов побудили многие западные страны ввести санкции в отношении Зимбабве в начале 2000-х годов.