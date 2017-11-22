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Минский повар: Кулинария готовит из продуктов, которые списывает супермаркет

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  • 22.11.2017, 17:19
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Для белорусского общепита - это система.

«Если в продуктах, продаваемых в магазине, истекает срок годности, их передают на переработку в кулинарию», – рассказывает «Белсату» повар одной из кулинарии столицы, которая боится за свое место и попросила не называть ее имени.

«Перерабатывают те же торты, пирожные, уже с плесенью или в которых подошел срок годности, на коврижки, пирожное «картошка», добавляют всего-всего и перерабатывают», – рассказала женщина.

Кроме того, в некоторых магазинах до сих пор водятся и тараканы, и даже крысы, а блюда готовятся из испорченных полуфабрикатов самых дешевых сортов.

Вредность некоторых продуктов, которые могут входить в блюда, приобретенные в кулинарии, подтверждает и эколог Дарья Чумакова. Майонез, быстрые супы и даже консервированные огурцы могут повредить как здоровью, так фигуре.


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