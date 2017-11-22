Россия боится, что ВСУ воспользуются неразберихой в Луганске 8 22.11.2017, 17:58

4,829

Дмитрий Тымчук

В Кремле опасаются начала широкомасштабного наступления украинской армии.

Конфликт между "министром внутренних дел ЛНР" Игорем Корнетом и главарем группировки Игорем Плотницким с большой долей вероятности завершится объединением "ДНР" и "ЛНР", заявил в комментарии изданию "Гордон" нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Кремль делает ставку на Корнета. Хотя и не исключено, что нынешние события в Луганске – это такой формат запугивания Плотницкого, чтобы привести его в чувство и поставить в строй. Но на данный момент мы видим, что россияне дают Корнету возможность свободно проводить силовые действия против окружения Плотницкого. Разборки в Луганске, скорее всего, закончатся объединением "ДНР" и "ЛНР". То есть будет один центр – в Донецке. Но тут есть свои нюансы. Например, экономический фактор. В оккупированных районах Луганской области добывается больше угля, чем на неподконтрольных Украине территориях Донецкой области. А добыча и его реализация сильно контролировалась Плотницким. И Корнет позарился на этот кусок пирога", – отметил Тымчук.

По его словам, российские власти опасаются, что Украина воспользуется конфликтом между лидерами боевиков.

"Нужно понимать, что Плотницкий входит в орбиту влияния Суркова (помощник президента РФ Владислав Сурков. – прим.ред.), а Корнет подконтролен ФСБ. Мы зафиксировали прибытие из России дополнительных сил и средств на оккупированные территории. Но большинство из них в Луганск не зашло. Кремль считает, что контролирует события в городе. И что бы там ни вытворяли Корнет с Плотницким, ситуация остается под контролем Москвы. Они опасаются другого. РФ боится, что ВСУ воспользуются неразберихой в Луганске и начнут широкомасштабное наступление. Поэтому Россия в срочном порядке и укрепила позиции оккупационных войск. Но мы продолжаем придерживаться политики мирного диалога и соблюдать Минские соглашения. Без решения высшего военно-политического руководства Украины никто этой возможностью не воспользуется", – подчеркнул Тымчук.

21 ноября группа неизвестных в военной форме без знаков различия захватила центр Луганска, включая административные здания.

По данным "Новой газеты", 20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий отправил в отставку "министра внутренних дел" Игоря Корнета, однако тот отказался подчиняться этому приказу.

Сам Плотницкий заявил, что руководство "МВД ЛНР" является нелегитимным, а Корнет отстранен.

В Луганске отключили телевидение и мобильную связь. По словам очевидцев, вооруженные люди с белыми повязками на рукавах заняли Луганскую телерадиокомпанию.

Блогер Денис Казанский сообщил, что в Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные.

В "ДНР" отрицают участие своих воинских формирований в конфликте в Луганске. Однако "Новая газета" написала, что в Луганск со стороны Донецка вошла колонна из нескольких десятков "Уралов" с военными.

Издание РБК сегодня сообщило, что в конфликте Плотницкого и Корнета Кремль занял сторону последнего.

В МВД Украины заявили, что Плотницкий сбежал в Россию.

В пресс-службе Плотницкого сообщили, что он не покидал "территорию ЛНР".