Популярный сервис Product Hunt высоко оценил белорусский стартап 22.11.2017, 18:08

Белорусский блокчейн-стартап Smart Diploma попал на главную страницу ресурса.

Белорусские проекты все чаще попадают на почетную первую страницу сервиса Product Hunt. Сегодня такой чести удостоился стартап Smart Diploma, который посвящен насущной для некоторых университетов и работодателей проблеме — проверке подлинности вузовских дипломов, пишет onliner.by.

Стартап базируется на технологии блокчейн. Университеты делают электронное подтверждение диплома, которое благодаря децентрализованной системе невозможно подделать. В свою очередь рекрутер компании, принимая сотрудника на работу, может наверняка убедиться, действительно ли соискатель закончил Гарвард, БГУ или Оксфорд.

На сервисе Product Hunt ежедневно проходит выбор лучших стартапов. Поскольку ресурс популярен среди инвесторов и других представителей IT-индустрии, есть шанс, что оказавшийся на первой странице стартап заметят видные люди и помогут с финансированием либо менторством.