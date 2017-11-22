Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко 23 22.11.2017, 18:18

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Юрий Бутусов

Минск утратил самостоятельную внешнюю политику.

Такое мнение выразил украинский журналист, главный редактор cайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, комментируя Сharter97.org обострение отношений между Беларусью и Украиной:

- Это свидетельство того, что Путин склонил Лукашенко к выполнению всех своих задач. Вся эта ситуация вокруг задержания украинских граждан - это пример, который показывает, что российские спецслужбы начали руководить действиями белорусского КГБ. Лукашенко сдает независимость cтраны.

Сама ситуация очень опасна для будущего независимой Беларуси, ведь она напоминает развитие событий в Украине при Януковиче. Тогда в центре Киева ФСБ похитила российского оппозиционера (Леонида Развозжаева - прим.). Он был вывезен в Россию, а Украина просто отмолчалась и не предъявила никаких претензий. Хотя это было прямое посягательство на суверенитет и независимость страны.

Россия усиливает свое давление и готовит спецоперацию по замене Лукашенко. Вся эта череда действий показывает, что Беларусь утратила самостоятельную внешнюю политику и попала под серьезное влияние Кремля.

Что касается Минска, как переговорной площадки по Донбассу, то видно, что Беларусь не является нейтральной страной по отношению к Украине и площадку cтоило бы поменять.

- Как вы считаете, какие шаги должен предпринять официальный Киев в ответ на подобные действия Лукашенко?

- Однозначно нужно менять политику в отношении Беларуси. Развитие военно-технического сотрудничества с Минском - невозможно.

Я считаю, что с 1-го января 2018 года нужно рассмотреть не только ужесточение визового контроля с Россией, но и с Беларусью.

Необходимо ограничить контакты всех официальных органов. Недружественное поведение официального Минска не оставляет нам других вариантов. Ведь действия белорусских властей последовательны. Думаю, что можно принять не только эти меры, но оценить ситуацию, выработать комплекс инструментов воздействия, которые бы показали, что для нас не приемлема подобная антиукраинская политика.

17 ноября глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали журналиста «Українського радіо» Павла Шаройко. Позже стало известно о задержании директора украинского ПАО «Завод утяжелителей» Александра Скибы, приехавшего в командировку на Минский тракторный завод.

20 ноября советника украинского посольства в Беларуси Игоря Скворцова объявили персоной нон грата.

21 ноября украинские власти, руководствуясь принципом взаимности, выслали белорусского дипломата из страны.