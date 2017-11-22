Как 14-летняя случчанка зарабатывает на выпечке 22.11.2017, 18:55

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Девятиклассница Ульяна Наронская победила в международном конкурсе кондитеров.

Девушка не только увлекается выпечкой тортов, капкейков и других сладостей, но и зарабатывает свои первые деньги. Она может сделать из сахара цветок, который сложно отличить от настоящего растения.

«Кур'еру» Ульяна рассказала, что торты из мастики выходят из моды и почему сладости ручной работы стоят недешево.

«Начала печь сладости два года назад. Моя мама вкусно готовит, она часто брала меня на кухню. Со временем я тоже увлеклась готовкой, особенно выпечкой, — рассказывает Ульяна. — Сразу готовила муссовые торты, в составе которых желатин, фруктовое пюре, глазурь и шоколад. Потом перешла на бисквит».

Сейчас школьница украшает свои торты цветами, которые делает из сахара.

Цветы из сахара, их можно есть. От настоящих сложно отличить.Предоставлены Ульяной Наронской

Торт отнимает много времени

Минувшим летом Ульяна обучалась на курсах сахарной флористики в Минске. Занятия вела известный в стране кондитер Виктория Варивончик. После окончания занятий юная случчанка попробовала зарабатывать своим увлечением деньги и стала печь торты на заказ. За полгода у нее появились постоянные клиенты.

«Торты заказывают молодые люди 20−30 лет на дни рождения своих детей, свадьбы и юбилеи, — говорит собеседница. — Нужно понимать, что домашние сладости стоят дорого. Так, один торт весом 2 кг стоит минимум 50 рублей. Цену беру не с потолка, пеку торты только из натуральных ингредиентов, которые тоже в цене».

На изготовление одного торта Ульяна Наронская тратит не менее 12 часов: «Бисквит печется 40 минут, столько же времени уходит на крем. Потом бисквит остывает 8 часов, крему тоже нужно время охладиться и постоять. Плюс немало времени нужно на сборку торта и его украшение. Например, украшения из сахара могут и вовсе сохнуть целые сутки».

Ульяна отмечает, что в неделю может сделать три торта для своих клиентов, но иногда заказов и вовсе нет.

Мастика уже не в моде

По словам школьницы, жители Слуцка чаще стали заказывать торты без мастики. Популярны бисквитные сладости с украшением из свежих ягод и в шоколадной глазури. Но если заказчик хочет, чтобы на торте были фигуры, то без мастики не обойтись. Также в моду входят капкейки, муссовые пирожные, эклеры.

«Такие сладости несложно приготовить неопытному кулинару. В интернете немало видеоуроков, где кондитеры делятся секретами своего мастерства», — говорит случчанка.

Ульяна Наронская завоевала «золото» на Международном чемпионате кондитерского искусства (номинация «Сахарные цветы»). Чемпионат проходил в Минске 14−17 ноября. Ульяна была самой младшей участницей конкурса. Она приготовила букет из пионов и гипсофил. Работу девушки жюри оценило в 98 баллов из 100.

Учится в девятом классе СШ № 10. После школы планирует поступить в университет на специальность «переводчик».