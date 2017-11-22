Как 14-летняя случчанка зарабатывает на выпечке
- 22.11.2017, 18:55
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Девятиклассница Ульяна Наронская победила в международном конкурсе кондитеров.
Девушка не только увлекается выпечкой тортов, капкейков и других сладостей, но и зарабатывает свои первые деньги. Она может сделать из сахара цветок, который сложно отличить от настоящего растения.
«Кур'еру» Ульяна рассказала, что торты из мастики выходят из моды и почему сладости ручной работы стоят недешево.
«Начала печь сладости два года назад. Моя мама вкусно готовит, она часто брала меня на кухню. Со временем я тоже увлеклась готовкой, особенно выпечкой, — рассказывает Ульяна. — Сразу готовила муссовые торты, в составе которых желатин, фруктовое пюре, глазурь и шоколад. Потом перешла на бисквит».
Сейчас школьница украшает свои торты цветами, которые делает из сахара.
Торт отнимает много времени
Минувшим летом Ульяна обучалась на курсах сахарной флористики в Минске. Занятия вела известный в стране кондитер Виктория Варивончик. После окончания занятий юная случчанка попробовала зарабатывать своим увлечением деньги и стала печь торты на заказ. За полгода у нее появились постоянные клиенты.
«Торты заказывают молодые люди 20−30 лет на дни рождения своих детей, свадьбы и юбилеи, — говорит собеседница. — Нужно понимать, что домашние сладости стоят дорого. Так, один торт весом 2 кг стоит минимум 50 рублей. Цену беру не с потолка, пеку торты только из натуральных ингредиентов, которые тоже в цене».
На изготовление одного торта Ульяна Наронская тратит не менее 12 часов: «Бисквит печется 40 минут, столько же времени уходит на крем. Потом бисквит остывает 8 часов, крему тоже нужно время охладиться и постоять. Плюс немало времени нужно на сборку торта и его украшение. Например, украшения из сахара могут и вовсе сохнуть целые сутки».
Ульяна отмечает, что в неделю может сделать три торта для своих клиентов, но иногда заказов и вовсе нет.
Мастика уже не в моде
По словам школьницы, жители Слуцка чаще стали заказывать торты без мастики. Популярны бисквитные сладости с украшением из свежих ягод и в шоколадной глазури. Но если заказчик хочет, чтобы на торте были фигуры, то без мастики не обойтись. Также в моду входят капкейки, муссовые пирожные, эклеры.
«Такие сладости несложно приготовить неопытному кулинару. В интернете немало видеоуроков, где кондитеры делятся секретами своего мастерства», — говорит случчанка.
Ульяна Наронская завоевала «золото» на Международном чемпионате кондитерского искусства (номинация «Сахарные цветы»). Чемпионат проходил в Минске 14−17 ноября. Ульяна была самой младшей участницей конкурса. Она приготовила букет из пионов и гипсофил. Работу девушки жюри оценило в 98 баллов из 100.
Учится в девятом классе СШ № 10. После школы планирует поступить в университет на специальность «переводчик».