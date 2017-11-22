Будущий президент Зимбабве прилетел в страну 22.11.2017, 19:16

Эммерсон Мгангагва

Фото: Global Look Press

Эммерсон Мгангагва находился на территории ЮАР.

Будущий президент Зимбабве Эммерсон Мгангагва прибыл в страну. Об этом сообщает Associated Press.

Местное издание The State уточняет, что он находился на территории соседней ЮАР (ранее местонахождение политика, покинувшего страну после начала волнений, не раскрывалось).

Ранее парламент страны заявил, что Мгнагагва займет пост главы государства вместо ушедшего в отставку накануне Роберта Мугабе.

Мугабе не назвал имя своего преемника. По закону в этом случае преемником становится первый вице-президент. Эту должность до начала ноября занимал Мгангава, но бывший правитель уволил его. К моменту импичмента пост был вакантен. Вторым вице-президентом был Пелекезела Мпоко, но в воскресенье его исключили из ZANU-PF («Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт», правящая партия страны) за лояльность бывшему главе государства.