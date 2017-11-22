Балтийская лига: Минские «Цмокi» повторно обыграли чемпионок Литвы 1 22.11.2017, 19:26

В очередном матче женской Балтийской лиги «Цмокi» обыграли литовскую «Судуву» - 76:56.

Лучшей у победительниц стала Виктория Гаспер, в активе которой 20 очков и 11 подборов, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Цмокі-Мінск — Судува — 76:56 (15:17, 26:15, 20:11, 15:13)

Цмокі-Мінск: Гаспер (20 + 11 под), Сущик(10), Териот (9 + 5 под + 4 пер), Муравская (8 + 5 пас), Рыбалко (5); Степанова (7), Малашко (6 + 7 под), Вабищевич (6), Лаппо (3), Шевченко (2), Балдуева (0), Ярмолич (0).

Напомним, днем ранее «Цмокi» также уверенно взяли верх над чемпионками Литвы — 89:65.