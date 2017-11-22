В Украине ВДВ переименуют в Десантно-штурмовые войска 22.11.2017, 19:29

Петр Порошенко

Петр Порошенко внес в украинскую Раду соответствующий законопроект.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Рады законопроект №7330, которым предлагает переименовать Высокомобильные десантные войска в Десантно-штурмовые войска, передает «Гордон».

Документ зарегистрирован в украинском парламенте 21 ноября и определен президентом страны как неотложный.

Проектом закона предлагается внести изменения в законы о Вооруженных силах Украины, об обороне и о правовом режиме военного положения, заменив в них название «Высокомобильные десантные войска» на «Десантно-штурмовые войска».

21 ноября Порошенко заявил, что принял решение «отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ, так как российские ВДВ с лета 2014 года принимают участие в оккупации украинского Донбасса».

Цвет беретов украинских десантников изменился с голубого на темно-бордовый.