Паучьи битвы 3 Игорь Яковенко, Blogspot.ru

22.11.2017, 19:55

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ИГОРЬ ЯКОВЕНКО

ФОТО: DAY.KIEV.UA

Пауки в донбасской банке продолжают жрать друг друга.

Центр Луганска 21.11.17 был захвачен вооруженными людьми в военной форме без опознавательных знаков. В городе перестали работать телевизор, радио и мобильная связь. "Это переворот", - сразу поняли некоторые сообразительные луганчане. Затем в интернете появились сообщения, сначала отправленного накануне в отставку главы МВД "ЛНР" Игоря Корнет, который сообщил, что он, оказывается не в отставке, а действует. Причем, решительно и эффективно.

Судя по тому, что сказал Корнет, это именно его бандиты оккупировали город и блокировали, в том числе, и администрацию "президента" Игоря Плотницкого. Как пояснил в своем видеообращении Игорь Корнет "силами МВД пресечена деятельность крупной украинской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть на территорию республики". Далее Корнет рассказал, что самые крупные части крупной украинской группы обезврежены, но мелкие части еще подвижны и могут вредить.

Не вполне понятно, к каким именно частям украинских диверсантов глава луганского МВД отнес директора ГТРК "ЛНР" Анастасию Шуркаеву, руководителя администрации главы "ЛНР" Ирину Тейцман и начальника службы правительственной безопасности Евгения Селиверстова. Судя по словам Корнета, все трое обвинены во вредительстве и арестованы. По местной логике это означает, что они украинские шпионы и диверсанты. Ну, а чьи же еще? Не монгольские же?

Правда сразу после убедительной и яркой речи Корнета последовало заявление его тезки, Плотницкого, который опроверг буквально все, что сказал предыдущий оратор. Что Корнет больше не министр МВД. Что город под контролем не сил Корнета, а сил Плотницкого. Что Шуркаеву, Тейцман и Селиверстова никто не арестовывал, а уголовное дело, да, ведется, но какое и против кого, Плотницкий не уточнил. Возможно, имена украинских диверсантов станут известны позднее, когда выяснится, кто все-таки контролирует город.

В "ЛНР" с украинскими шпионами дело обстоит примерно так же, как в СССР оно обстояло со шпионами английскими: кто проиграл тот и шпион. Лаврентий Палыч в этом смог убедиться лично.

К вечеру 21.11.17 в Луганск стала заезжать военная техника с боевиками "ДНР" на борту. Очевидно, что бандиты Захарченко поддержат тех из конфликтующих, на чью сторону встанет Кремль. На момент подготовки данной колонки со стороны Кремля не было зафиксировано никаких членораздельных звуков. Только сопение. Некий источник РБК в Кремле сообщил, что Кремль решил поддержать Корнета, но и Плотницкого не сдавать.

Что выглядело вполне правдоподобно, поскольку стрельба в Луганске Кремлю точно не нужна. Что же касается Плотницкого, то на его фоне даже Захарченко выглядит вполне себе разумным руководителем. Как ни дико звучат подобные слова в адрес Захарченко, но все познается в сравнении. Похоже, что это "ЛНР" стало персональным несчастьем Суркова, поскольку этот борец с мировым лицемерием не может просто послать Плотницкого мести улицы, что было бы разумно. Ведь только что Путин с ним общался, ну, и вообще, везде твердили, что они с Захарченко всенародно избранные, а тут пинком под зад…

В ночь с 21 на 22 ноября глава депортамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что глава "ЛНР" Игорь Плотницкий бежал из Луганска в Россию и находится в данный момент в Ростовской области. "Пауки в банке продолжают жрать друг друга", - поделился своими наблюдениями Артем Шевченко, - "и напомним, что первого главаря луганских боевиков Болотова это не спасло, 27 января он внезапно умер от сердечного приступа".

Так что, не исключено, что в "ЛНР" все-таки переворот и по его итогам украинским шпионом будет назначен именно Плотницкий. Кремль продолжает все это время хранить молчаливое сопение. Весьма любопытно, как эту паучью битву будут освещать в путинском телевизоре.

Похоже, что время сейчас работает в пользу Украины, поскольку главари бандитских "республик", не имея никаких навыков, кроме уголовных, будучи предоставлены самими себе, непременно перегрызутся. И до поры до времени самое разумное им в этом не мешать.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru