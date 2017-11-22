Видеофакт: Контрабандные сигареты из Беларуси переплывают Нерис 2 22.11.2017, 20:11

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Белорусские контрабандисты очень изобретательны.

Литовская система пограничного наблюдения выследила нелегальный груз из Беларуси. На двух плотах, оснащенных системой GPS, было 2700 пачек табачных изделий марки Corona Super Slims с белорусскими акцизными марками, передает «Белсат».

Происшествие случилось в ночь на 21 ноября. Плоты двигались в сторону Литвы. На берегу пограничная служба перехватила товар, который был упакован в водонепроницаемый материал.

По словам пограничников, контрабандисты используют устройства GPS, чтобы отслеживать перемещение грузов.

Белорусско-литовская граница в этой части Швенчонского района проходит по середине реки Нерис.

Белорусские контрабандисты очень изобретательны. Для транспортировки нелегального товара они используют поезда, бревна, а временами даже торты.

Отечественные сигареты попадают не только в Литву и Польшу, но и в другие страны ЕС. В том числе, в газетные киоски Лондона.