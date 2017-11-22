В Светлогорске мужчину завалило металлоломом 1 22.11.2017, 20:18

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Фото: ranak.by

Тело погибшего нашли на территории одного из предприятий.

В Светлогорске мужчину завалило металлоломом, он погиб. Происшествие случилось в ночь с 15 на 16 ноября. Тело погибшего нашли на территории одного из частных предприятий под тяжелой строительной люлькой.

Как информирует телеканал «Ранак», 63-летний мужчина работал истопником.

Металлолом лежал в прицепе. Почему оттуда упала строительная люлька, выясняют сотрудники Следственного комитета. Вероятно, произошел несчастный случай.