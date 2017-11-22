«Голос Америки» сообщил о поставках Украине летального оружия из США 7 22.11.2017, 20:23

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Речь идет о гранатометах PSRL - созданной в США усовершенствованной версии советского гранатомета РПГ-7.

Частная американская компания уже второй год поставляет на Украину летальное оружие. Об этом в среду, 22 ноября, сообщила радиостанция "Голос Америки", опубликовавшее видео-интервью с директором техасской компании AirTronic USA Ричардом Вендивером. Он рассказал о поставках Киеву гранатометов PSRL - созданной в США усовершенствованной версии советского гранатомета РПГ-7, передает DW.

По словам предпринимателя, первые контакты с украинским правительством состоялись в 2015 году, сами поставки начались годом позднее и продолжаются до сих пор. "Детали того, как и что мы делаем, я сообщить не могу, но могу сказать, что мы работаем в очень тесной координации с американским посольством на Украине, Государственным департаментом, Пентагоном и украинским правительством", - рассказал Вендивер.

Летальна зброя США – вже в Україні. Кореспонденти Голосу Америки відвідали компанію, що продає українцям гранатомети. pic.twitter.com/oyByYvVj8Y — Голоc Амepики (@chastime) 22 ноября 2017 г.

Он также пояснил, что поставки осуществляются по соответствующей экспортной лицензии Госдепартамента США. "Чтобы получить разрешение, которое нам был нужно, ушло некоторое время из-за деликатности темы во время переговоров Минск-2. Но эти системы не противоречат соглашениям Минск-2", - подчеркнул предприниматель. Он добавил, что контракт запрещает украинским потребителям перепродавать или экспортировать продукцию компании. При этом посольство CША в Киеве координирует действия с Минобороны Украины, чтобы контролировать, как используется американское оружие.

Летальное, но оборонительное

Гранатометы PSRL имеют прицельную дальность стрельбы 800 метров, и, как отмечает "Голос Америки", именно этот факт позволяет правительству США гарантировать, что это оружие будет использоваться только в целях обороны. Вендивер признает, что PSRL - летальное оружие. Но "пока эти системы вооружений будут оставаться на украинской стороне границы, это не наступательное оружие", пояснил он.

Комментирую ситуацию, посол Украины в США Валерий Чалый подтвердил, что украинские дипломаты способствовали контактам компании AirTronic USA с "Укроборонпромом". Он также выразил надежду, что "законопроект, который предусматривает предоставление Украине вооружений летального характера, который уже прошел через Палату представителей и Сенат, будет подписан президентом Трампом". В этом случае на Украину могут быть поставлены более мощные системы летальных оборонительных вооружений на общую сумму до 50 миллионов долларов.