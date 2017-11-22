Белорусских биатлонистов одели в васильковую форму 4 22.11.2017, 20:36

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Состоялась презентация новой формы белорусских биатлонистов.

Состоялась презентация новой формы национальной сборной Беларуси по биатлону. Автором дизайна, выполненного в национальном стиле, стал Виталий Ортюх, информирует сайт biathlon.by.

Он признается, что его вдохновили слуцкие пояса. Ортюх использовал их асимметричность — самые ценные пояса состояли из четырех частей. На этом принципе построен дизайн куртки. Основной цвет формы — васильковый.