Минчанин вез в Беларусь три макбука, четыре смартфона и почти 100 гаджетов 9 22.11.2017, 21:19

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Мужчина 40 раз с начала года пересек госграницу.

Гродненские таможенники в пункте пропуска «Брузги» при обыске автомобиля столичного жителя обнаружили крупную партию незадекларированных девайсов. Всего минчанин вез в Беларусь без малого 100 единиц различных электротоваров.

Сотрудники таможни в автомобиле «Форд Транзит», на котором ехал нарушитель обнаружили в багаже мужчины около 90 единиц техники: адаптеры, диски, геймпады и другие подобные гаджеты. Еще таможенниками был найден «схрон» с тремя ноутбуками Apple в багажнике машины. Позже оказалось, что еще 4 смартфона минчанин припрятал в рукавах куртки.

В ходе разбирательства выяснилось, что с января 2017 года мужчина 40 раз пересек белорусскую границу. Учитывая такую частоту поездок и то, что девайсы не были задекларированы, да и не подпадают под понятие товаров личного пользования, весь «электронный груз», оцененный в сумму более 30 тысяч рублей, был изъят.

В отношении минчанина начат административный процесс, сообщает Гродненская региональная таможня.