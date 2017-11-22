Кто из РФ участвует в войне «ДНР» и «ЛНР» 4 22.11.2017, 21:32

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Для сдерживания конфликта между Плотницким и Корнетом из РФ перебросили подразделение частной военной компании.

В оккупированный Луганск для сдерживания противостояния между главарем террористической группировки "ЛНР" Игорем Плотницким и уволенным "главой МВД ЛНР" Игорем Корнетом было переброшено подразделение российской частной военной компании.

Об этом в Facebook написал нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Также вчера через пограничный пункт пропуска "Должанский" с территории РФ в Должанск вошла колонна из нескольких десятков "Уралов" с личным составом ВС РФ, 20 БТР (некоторые – с орудиями на прицепе). С 14.00 небольшими группами техника и личный состав перебрасывались в сторону Луганска", – написал он.

По словам Тымчука, вместе с подразделениями ВС РФ в Должанск прибыл Александр Гайдей (позывной Рим) – бывший командир "первой казачьей сотни имени Стаса Синельникова", которая входила в состав группировки "ЛНР", и бывший "комендант" оккупированного Свердловска.

"У него давний конфликт с Плотницким (в свое время Гайдея от ареста фактически спас и помог скрыться Корнет)", – написал депутат.

По данным Тымчука, большинство боевиков "ЛНР" в конфликте поддерживают Корнета.

"Также последнего поддерживает "министр госбезопасности ЛНР" Леонид Пасечник, который имеет существенное влияние на ситуацию (Корнет и Пасечник – ставленники ФСБ РФ). В свою очередь, ставленники Администрации президента РФ (в частности, Владислава Суркова) – Плотницкий и его окружение – в настоящий момент могут рассчитывать исключительно на российских военнослужащих и частную военную компанию", – рассказал политик.

Он также сообщил, что 16 ноября Плотницкий и Корнет вернулись в Луганск из РФ (Плотницкий из Москвы, Корнет – из Каменец-Шахтинского Ростовской области).

"В настоящий момент центр Луганска оцеплен российскими войсками и представителями частной военной компании, имеющими приказ контролировать ситуацию и не допустить ее обострения. Дальнейшее развитие ситуации полностью зависит от решения, которое примут в Кремле – "слияние" "ЛНР" с "ДНР" с единым центром управления в Донецке, либо восстановление статус-кво с принудительным "примирением" Плотницкого и Корнета, либо же смещение Плотницкого, к которому в Москве также имеется много претензий", – заявил Тымчук.

21 ноября группа неизвестных в военной форме без знаков различия захватила центр Луганска, включая административные здания.

По данным "Новой газеты", 20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий отправил в отставку "министра внутренних дел" Игоря Корнета, однако тот отказался подчиняться этому приказу.

Сам Плотницкий заявил, что руководство "МВД ЛНР" является нелегитимным, а Корнет отстранен.

В Луганске отключили телевидение и мобильную связь. По словам очевидцев, вооруженные люди с белыми повязками на рукавах заняли Луганскую телерадиокомпанию.

Блогер Денис Казанский сообщил, что в Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные.

В "ДНР" отрицают участие своих воинских формирований в конфликте в Луганске. Однако "Новая газета" написала, что в Луганск со стороны Донецка вошла колонна из нескольких десятков "Уралов" с военными.