В интеллектуальном клубе Светланы Алексиевич выступит востоковед Маслов 22.11.2017, 21:41

Алексей Маслов

Интеллектуальный клуб «Светлана Алексиевич приглашает» состоится 27 ноября.

В интеллектуальном клубе «Светлана Алексиевич приглашает» 27 ноября выступит востоковед, профессор, генеральный секретарь Международной федерации шаолиньских боевых искусств Алексей Маслов, передает tut.by.

Алексей Маслов — российский востоковед, профессор, доктор исторических наук, академик РАЕН, заведующий отделением востоковедения Национального исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики», приглашенный профессор Нью-Йоркского Университета. Организаторы мероприятия называют его «легендарной личностью». Он генеральный секретарь Международной федерации шаолиньских боевых искусств, первым из европейцев прошел обучение в Академии ушу монастыря Шаолинь и получил полное посвящение и имя Ши Синъин (Синъин означает «Странствующий Орел»), став посвященным последователем шаолиньской традиции в 32-м поколении.

В анонсе встречи говорится, что сфера научных интересов Маслова — от тайных обществ КНР в 50−80-е гг. XX в. до духовных и культурных традиции Китая. Научный руководитель программ компаративных межцивилизационных исследований, кросс-культурных тенденций в истории, посвященных изучению форм, границ и перспектив диалога между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и западными цивилизациями. Он читает лекции в университете по трактовкам древнекитайских текстов, где китайцам объясняет, как мог звучать китайский язык в древности и какие у него были смыслы. Алексей Маслов — автор 15 научных монографий, многочисленных научно-популярных книг по ушу, более ста научных статей, посвященных вопросам истории и традиций культуры стран Восточной Азии, изданных на нескольких языках. Ему принадлежат переводы многих древних даосских и чань-буддийских текстов, он признан одним из лучших историков боевых искусств в мире. Он впервые ввел в научную историографию тему боевых искусств Китая как часть культурной и духовной традиции Восточной Азии и начиная с 1994 года ведет обширные полевые исследования в регионе по специально разработанной им методике, жил в буддистских общинах.

Книги Маслова всегда вызывают споры в среде профессиональных китаистов, особенно за утверждение Маслова, что в период СССР «буддизм спокойно и безболезненно замещался новой идеологией». Маслов на критику отвечает спокойно: «Значит, мои книги читают. Востоковедение — очень консервативная наука, и в этом — ее китайская прелесть. Я попытался несколько выйти за пределы этого консерватизма и перевести несколько китайских крупных книг, известных, пожалуй, во всем мире: это Конфуций, Лао-Цзы „Дао Де Цзин“, и показать немного другой взгляд на древнюю историю Китая».

Организаторы встречи считают, что мнение Маслова всегда интересно в дискуссиях на тему китайской «экспансии». «Особенно обеспокоено этой темой население России. И в Беларуси мы все чаще видим китайцев в городах, в учебных заведениях, под Минском стремительно возводится белорусско-китайский индустриальный парк „Великий камень“. По опросам, около 80% россиян считают, что угроза вполне реальна. Но Маслов считает, что пока все проекты в мире, которые проводил Китай за пределами Китая, никак не влияют на рост китайских общин, потому что общины растут совсем за счет другого. Угроза, которая есть и в российском, и в белорусском обществе относительно Китая, — это угроза всего чужого. Это боязнь всего того, что не вписывается в наши стандарты. Сегодня существует очень много разговоров о новой дружбе, много домыслов „за“ и „против“, что нас ждет, чем нам грозит, какие преимущества и выгоды или какой ущерб. Но это — безвыходно. То есть Китай наш безвыходный друг. И никуда нам от Китая не деться. — Надо исходить из простого тезиса, что Китай это кошка, которая гуляет сама по себе, и она делает то, что ей интересно, и то, что находится в логике ее понимания действительности, — говорит Маслов. В чем состоит эта логика, и расскажет наш гость», — говорится в анонсе встречи.

Интеллектуальный клуб «Светлана Алексиевич приглашает» состоится 27 ноября 2017 года в 19.00 в конференц-зале гостиницы «Беларусь» (Минск, ул. Сторожовская, 15). Вход свободный.