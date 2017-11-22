Безопасно ли радиоактивное облако, пролетевшее над Браславом? 2 22.11.2017, 22:00

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С 3 по 5 октября в Пинске и Браславе были зафиксированы следы активности рутения-106.

8 октября Федеральное ведомство по радиационной защите Германии заявляет, что на юге Урала произошел выброс радиоактивного изотопа рутений-106, передает euroradio.fm.

9 ноября Институт ядерной и радиационной безопасности Франции говорит, что зафиксировал радиоактивное облако над Европой.

Сначала Россия все отрицает. Но 20 ноября Федеральная служба по гидрометеорологии России публикует бюллетень о радиационной обстановке на территории России в сентябре 2017 года. В нем говорится о наличии радиоактивного рутения-106 в пробах, отобранных в последнюю неделю сентября в Челябинской области.

Коснулось ли это Беларуси, поначалу было неизвестно. Только 14 ноября Белгидрометеоцентр публикует новость, что с 3 по 5 октября в Пинске и Браславе были зафиксированы "незначительные следы активности" рутения-106 в воздухе. До этого сообщения никакой информации о том, что рутений был найден в Беларуси, не было. Как считает заместитель начальника Белгидрометеоцентра Мария Герменчук: "Никакой опасности для населения эти незначительные следы не несут".

Но насколько это были "незначительные следы активности"? По словам представительницы Белгидрометеоцентра, количество изотопа было в десятки тысяч раз меньше уровня вмешательства, даже мощность гамма-излучения в этих городах не изменилась: "Это буквально всего несколько распадов в кубическом метре. Количество изотопа измерялось 10-6 Бк/м3".

Были проверены все пробы на территории Беларуси. При этом рутений-106 был обнаружен только в Пинске и Браславе. Как сообщили в Белгидрометеоцентре, это произошло из-за того, что только туда пришли воздушные массы из южной Европы: "Воздушные потоки никогда не движутся в одном направлении. Это называется зональная циркуляция атмосфер. Они движутся так, как складывается синоптическая ситуация в данный момент. Пожалуй, только к этим городам из южной части Европы пришли воздушные массы. Как они двигались, сейчас уже трудно сказать".

В те дни в этих районах как раз шли дожди. Стоит ли бояться продуктов из тех регионов и временно избегать их? Может, стоит отказаться от пинской колбасы? Но в Белгидрометеоцентре уверены, что при таком небольшом количестве изотопа в воздухе не стоит бояться, что он сохранился в почве:

"Если в воздухе очень малое количество, то в почве и воде уже точно ничего не найти. Ведь когда мы проводили анализ воздуха, мы откачивали огромный объем воздуха через специальные фильтры".

Но анализы воды и почвы они все-таки не проводили.

Глава украинского международного научно-исследовательского центра "Экология и здоровье", доктор медицинских наук Юрий Бандажевский считает, что даже небольшое количество рутения-106 может быть опасным для здоровья:

"Любые концентрации такого рода уже опасны. Но все зависит от того, насколько сильно люди контактировали с ними: где, как и в каком объеме и на какой территории это все происходило".

Причина происшествия до сих пор не известна. Рутений-106 может образоваться в процессе переработки ядерных тепловыделяющих элементов. Его используют в качестве источника излучения при раковой терапии, реже — в радиоизотопных термоэлектрических генераторах (они нужны для электроснабжения спутников).