СМИ: Главарь «ЛНР» заблокирован в подвале 12 22.11.2017, 22:04

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Игорь Плотницкий заблокирован в подвальных помещениях здания Луганской областной государственной администрации.

Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий заблокирован в подвальных помещениях здания Луганской областной государственной администрации. Об этом сообщает сепаратистское издание "Русская весна" со ссылкой на источник в "силовых структурах", передает gordonua.com.

"Плотницкий с охраной, супругой и главой администрации Ириной Тейцман, обвиняемой в государственной измене, находится в подвальных помещениях здания, откуда пытается осуществлять управление", – говорится в сообщении.

То, что главарь "ЛНР" заблокирован в здании ОГА, подтвердил изданию ZIK украинский журналист Евгений Спирин. При этом, по его словам, отстраненный "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет находится в бывшем здании МВД.

Также Спирин сообщил, что около полудня штурмом было взято здание "прокуратуры". Оттуда вывели всех "сотрудников" и арестовали "и.о. генпрокурора" Виталия Подоброго и его "заместителя" Сергея Рахно. "Сейчас здание заняли люди Корнета", – рассказал он.

По информации журналиста, сейчас в центре Луганска не работают детские сады, школы и магазины.

"В городе звучат призывы об объединении с оккупированными районами Донецка. Ведь этого хочет Корнет, в отличие от Плотницкого, который выступал против такого союза", – цитирует Спирина издание.

21 ноября группа неизвестных в военной форме без знаков различия захватила центр Луганска, включая административные здания. В Луганске отключили телевидение и мобильную связь, также возникли перебои с электричеством.

По данным "Новой газеты", 20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий отправил в отставку "министра внутренних дел" Игоря Корнета, однако тот отказался подчиняться этому приказу.

Сам Плотницкий заявил, что руководство "МВД ЛНР" является нелегитимным, а Корнет отстранен.

Издание РБК сообщило, что в конфликте Плотницкого и Корнета Кремль занял сторону последнего.

"Новая газета" написала, что вечером 21 ноября в Луганск со стороны Донецка вошла колонна из нескольких десятков "Уралов" с военными.

Президент Украины Петр Порошенко созвал Военный кабинет СНБО, на котором сообщил, что российские танки незаконно пересекли украинскую границу в Луганской области.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что за ночь Россия перебросила в Луганскую область 300 единиц техники.