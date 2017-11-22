Легендарный Арвидас Сабонис посетил Витебск 22.11.2017, 22:47

Арвидас Сабонис

Литовский баскетболист встретился с воспитанниками витебской ДЮСШ.

Легендарный литовский баскетболист Арвидас Сабонис в минувшие выходные посетил Витебский областной клуб по игровым видам спорта и пообщался с юными баскетболистами.

Ребята сыграли товарищеский матч, в котором приняли участие воспитанники Витебского областного клуба по игровым видам спорта и ДЮСШ первичной профсоюзной организации работников ВГУ имени П. Машерова. Юные спортсмены задали легенде мирового баскетбола интересующие их вопросы, а олимпийский чемпион Сабонис поделился с мальчишками секретами профессионального мастерства, сообщает официальный сайт БФБ.

Арвидас Сабонис — олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР, бронзовый призер Игр-1992 (в составе Объединенной команды) и Олимпиады-1996 (в составе сборной Литвы), победитель Евролиги. Во второй половине 1990-х — начале 2000-х годов Сабонис выступал в НБА в составе "Портленда".