Как будут выглядеть главные новогодние елки в Минске 22.11.2017, 22:00

Во многих районах города уже установлены каркасы будущих елей.

Оформление столицы к встрече Нового года началось, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГП «Минскреклама». Во многих районах города уже установлены каркасы будущих елей, часть из них одеты в зеленые пушистые веточки.

Отметим, что представленные эскизы — это, в основном, скриншоты «Яндекс.Панорам» с пририсованными в графическом редакторе елками и флагами. На картинке с выставочным центром «БелЭкспо» даже снег нарисовали вручную.

— Установка новогодних деревьев — долгий процесс. Сначала наши специалисты вывозят каркасы и укрепляют их, надевают лапки, затем коллеги из «Мингорсвета» вешают гирлянды, и только потом мы крепим игрушки и выставляем красивое ограждение, — рассказывает первый заместитель директора ГП «Минскреклама» Татьяна Калитина. — Работы по оформлению елей планируем завершить к 15 декабря. После продолжим наряжать город, и к католическому Рождеству он предстанет во всей красе.

Главную елку страны, что разместится на Октябрьской площади, украсят игрушками из светодинамических панелей и снежинками на светодиодах. Благодаря этому новогоднее дерево будет сверкать огоньками и днем, а не только ночью. Такую систему впервые использовали в прошлом году.

Подобные световые украшения можно будет увидеть и на елках возле Дома правительства, здания Мингорисполкома, выставочного центра на проспекте Победителей, 14.

— В этом году мы освоили новую технологию изготовления плоских игрушек с эффектом 3D. Они появятся на многих городских елях, — отмечает Т. Калитина. — Каждое дерево будет оформлено по-разному, игрушки не будут повторяться.

Например, ель у «Чижовка-Арены» украсят шары с логотипом турнира по хоккею. Лесную красавицу возле универмага «Беларусь» нарядят шарами с национальным орнаментом. Золотые звезды засверкают на елке возле Дворца детей и молодежи.

— Создавая элементы декора — тематические плакаты, малые формы, пилоны, растяжки, дизайнеры вдохновлялись традиционными образами, связанными с Новым годом и зимой. Сложно представить этот праздник без Деда Мороза, Снегурочки и, конечно, подарков, — говорит Татьяна Калитина.

По традиции оденут в красочный наряд площади Независимости и Октябрьскую, территории у Дворца спорта, ратуши, стелы «Минск — город-герой», а также проспекты Независимости, Победителей, Дзержинского, Партизанский.

Украсят и районные площадки. Так, у Дворца спорта разместятся «Мельница желаний» и торговые ряды в виде сказочных домиков. Такие же установят и на Октябрьской площади, будут там и объемные композиции «Подарки».

У стелы «Минск — город-герой» разместят арт-объекты в виде елок и декоративные элементы с изображением Деда Мороза и Снегурочки. Этих сказочных персонажей, а также снеговиков можно будет увидеть и на площади Независимости, где также установят объемную конструкцию «Свеча».

А здание педуниверситета украсит огромное панно. Изюминкой праздничного убранства улицы Ленина возле ратуши станут светодинамические пилоны с изображением символов Нового года.

Татьяна Калитина не исключает, что в процессе оформления города в эскизы могут быть внесены изменения. Но только в лучшую сторону.