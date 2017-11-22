Берлускони намерен баллотироваться на должность главы правительства 4 22.11.2017, 23:12

Фото: pulpinternational.com

Бывший премьер-министр Италии намерен баллотироваться на должность главы правительства в 2018 году.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием отменить запрет занимать государственные должности. Берлускони намерен баллотироваться на должность главы правительства в 2018 году.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Берлускони намерен баллотироваться на пост главы правительства в 2018 году, а запрет занимать государственные должности должен закончиться в 2019 году. Отметим, что выборы состоятся в 2018 году.

Сейчас Берлускони является лидером правоцентристской оппозиции, которая, согласно опросам, лидирует на будущих выборах. Дело Берлускони будет слушаться 17 судьями Большой палаты ЕСПЧ.

По словам адвоката Эдварда Фитцджеральда, итальянская судебная система вынесла несправедливое решение. Он отметил, что запрет, принятый, когда Берлускони был депутатом, нарушает права тех, кто за него голосовал. Как известно, в 2013 году Берлускони был признан виновным в налоговых преступлениях. Его приговорили к четырем годам тюрьмы.

Из-за амнистии, объявленной в Италии в связи с переполненностью тюрем, срок сократили до одного года. Кроме мошенничества Берлускони был признан виновным в злоупотреблении служебным положением, вследствие чего суд отстранил его от госслужбы.