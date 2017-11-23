Концерт «Солидарные с Беларусью» в Варшаве: «С такими людьми Беларусь будет свободной!» 23.11.2017, 8:07

В столице Польши прошел ежегодный концерт солидарности с борющимися белорусами.

Варшава в десятый раз приняла концерт «Солидарные с Беларусью», на этот раз мероприятие прошло не на открытом воздухе, а в одном из самых крупных клубов польской столицы - «Стодоле».

Концерт «Солидарные с Беларусью» собрал несколько сотен неравнодушных к судьбе Беларуси человек, среди них были не только наши соотечественники, но и поляки, украинцы, которые пришли поддержать белорусов, сообщает корреспондент Charter97.org.

На концерте собрались люди самых разных возрастов, было много семей с маленькими детьми.

Солист белорусской группы Amaroka Дмитрий Афанасенко и его жена, создали импровизированную сувенирную лавку, где каждый желающий мог приобрести игрушки из магазина hareza.bу и товары с национальной символикой из магазина symbal.by.

Организаторы мероприятия заявляли, что нынешний концерт в некотором смысле альтернатива к его предыдущим частям, эксперимент. «Солидарные с Беларусью» меняются, пробуют показать что-то новое.

Организаторы мероприятия старались сделать концерт таким, чтобы он не был дополнением к тому, что можно увидеть по телевизору или прочитать в белорусских газетах. И это у них получилось.

Первыми на сцену вышла польская группа Drama King, которые первый раз выступали перед публикой, но это не помешало им показать свои лучшие музыкальные способности.

Варшавская рок-группа «Atom Heart», которая считается одним из лучших дебютов на польской рок-сцене, зарядила присутствующих атмосферой блюз-рока. Музыканты показали выступление, которое выходит за рамки представления о современной молодежной музыке.

На сцену варшавского клуба вышла белорусская рок-группа «TonqiXod», которая играет арт-рок с элементами пост-панка. Хотя коллектив не так долго выступает на большой сцене, но он уже может похвастаться победой на фестивале «Басовiшча».

Затем эстафету принял этно-джазовый коллектив «T/Aboret». Музыканты приобрели известность по всей Польше и по праву считаются одной из лучших команд в своем жанре.

Группа The Glicthhh, за которой закрепилась слава смелых музыкантов-эксперименталистов. Команда из Минска делала упор на гитарной музыке и различных экспериментов со звучанием. Группа стала настоящим открытием, как для искушенных слушателей, так и для тех, кто первый раз посещает подобные мероприятия.

Под аплодисменты «солидарной» публики, на сцену вышел известный украинский поэт и писатель Сергей Жадан со своей группой Żadan i Sobaki. Украинский литератор известен, как непримиримый критик режима Лукашенко. В феврале этого года белорусские власти задержали украинского писателя. После ночи в Ленинском РУВД он получил штамп в паспорте, запрещающий въезд в Беларусь на неопределенный срок. Однако вечером запрет отменили.

Сергей Жадан известен белорусской публике, как автор слов к таким культовым песням группы Brutto, как «Рокки», «Саботаж» и «Середні віки».

Самым подходящим словом, которое охарактеризует выступление украинского музыканта - это провокация. Żadan i Sobaki иронизировали, шутили, но в тоже время быть проникновенными и серьезными.

Cвоими впечатлениями с сайтом Сharter97.org поделились участники концерта «Солидарные с Беларусью»:

Александр, студент Варшавского Университета из Минска: - Очень рад, что принял участие в этом мероприятии, особенно по душе пришелся коллектив «Atom Heart». Ребята прекрасно атмосферу 80-х. Настоящие профессионалы своего дела.

Ирина, Гродно: - Приятно, что подобные концерты имеют место быть. Это настоящая отдушина. Чувство свободы, радости и море положительных эмоций! Жыве Беларусь!

Алесь, студент SGGW, Минск: - Те люди, которых мы сегодня здесь видим - будущее свободной Беларуси. Доказательство того, что у нас много молодых, талантливых, искренних людей с горящими глазами. С такими людьми Беларусь точно будет свободной.

Дмитрий, студент SGH, Киев: - На концерт меня пригласила моя знакомая из Беларуси. С радостью познакомился с вашей культурой и рад, что мог стать частью такого важного события, как концерт «Солидарные с Беларусью». Знайте, что всегда можете рассчитывать на ваших братьев-украинцев.