Вернувшийся из изгнания будущий президент: В стране будет новая демократия 23.11.2017, 7:38

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Фото: EPA

Граждане праздновали свержение диктатуры всю ночь.

Эммерсон Мнангагва, чье увольнение с поста вице-президента Зимбабве стало началом политического кризиса в стране, приведшего во вторник к отставке диктатора Роберта Мугабе, выступил перед восторженной толпой, заявив, что отныне в стране будет "новая демократия", сообщает bbc.com.

В пятницу Мнангагва вступит в должность президента Зимбабве.

"Сегодня мы становимся свидетелями начала новой разворачивающейся демократии", - сказал политик на митинге у здания ЦК правящей партии ЗАНУ-ПФ.

Две недели назад, после увольнения, Мнангагва был вынужден уехать в ЮАР.

Отставка вице-президента вызвала всеобщее возмущение, в ситуацию вмешались правящая партия и военные, что в итоге привело к уходу Мугабе, находившегося у власти все 37 лет с момента обретения независимости Зимбабве.

Известие об отставке Мугабе было встречено ликованием жителей по всей стране, продолжавшимся всю ночь.

О своем уходе Мугабе известил депутатов в письменном виде. В тот день парламент планировал начать процедуру импичмента. После прочтения письма в зале заседаний депутаты устроили овацию.

В письме Мугабе сообщил, что оставляет должность в надежде на мягкий и мирный переход власти, и отметил, что его решение является добровольным.

Представитель правящей партии ЗАНУ-ПФ заявил, что Мнангагва пробудет в должности президента до очередных выборов, которые должны состояться в сентябре 2018 года.

Информацию о том, что церемония вступления в должность нового президента назначена на пятницу, подтвердила государственная телекомпания Зимбабве.

Мнангагва, получивший прозвище "крокодил" за свою политическую изворотливость, обратился к жителям Зимбабве с призывом объединиться, чтобы перестроить страну.

"Вместе мы добьемся мягкого перехода, который сплотит нашу демократию, даст новое начало для жителей Зимбабве и поспособствует миру и единству", - сообщил Мнангагва в интервью газете NewsDay.

Увольнение Мнангагвы две недели назад вызвало беспрецедентный политический кризис в стране.

Многие посчитали, что Мугабе таким образом пытался расчистить путь своей супруге Грейс, чтобы та впоследствии могла сменить его на посту главы государства. Это вызвало негодование в руководстве армии, которая вмешалась и поместила Мугабе под домашний арест.

По конституции, преемником становится действующий вице-президент, которым сейчас является Фелекезела Мфоко.

Однако Мфоко, один из главных союзников Грейс Мугабе, был уволен партией ЗАНУ-ПФ, и, как предполагается, покинул страну. Поэтому партия номинировала на должность Мнангагву, сообщил спикер парламента.