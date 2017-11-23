Вернувшийся из изгнания будущий президент: В стране будет новая демократия
- 23.11.2017, 7:38
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Граждане праздновали свержение диктатуры всю ночь.
Эммерсон Мнангагва, чье увольнение с поста вице-президента Зимбабве стало началом политического кризиса в стране, приведшего во вторник к отставке диктатора Роберта Мугабе, выступил перед восторженной толпой, заявив, что отныне в стране будет "новая демократия", сообщает bbc.com.
В пятницу Мнангагва вступит в должность президента Зимбабве.
"Сегодня мы становимся свидетелями начала новой разворачивающейся демократии", - сказал политик на митинге у здания ЦК правящей партии ЗАНУ-ПФ.
Две недели назад, после увольнения, Мнангагва был вынужден уехать в ЮАР.
Отставка вице-президента вызвала всеобщее возмущение, в ситуацию вмешались правящая партия и военные, что в итоге привело к уходу Мугабе, находившегося у власти все 37 лет с момента обретения независимости Зимбабве.
Известие об отставке Мугабе было встречено ликованием жителей по всей стране, продолжавшимся всю ночь.
О своем уходе Мугабе известил депутатов в письменном виде. В тот день парламент планировал начать процедуру импичмента. После прочтения письма в зале заседаний депутаты устроили овацию.
В письме Мугабе сообщил, что оставляет должность в надежде на мягкий и мирный переход власти, и отметил, что его решение является добровольным.
Представитель правящей партии ЗАНУ-ПФ заявил, что Мнангагва пробудет в должности президента до очередных выборов, которые должны состояться в сентябре 2018 года.
Информацию о том, что церемония вступления в должность нового президента назначена на пятницу, подтвердила государственная телекомпания Зимбабве.
Мнангагва, получивший прозвище "крокодил" за свою политическую изворотливость, обратился к жителям Зимбабве с призывом объединиться, чтобы перестроить страну.
"Вместе мы добьемся мягкого перехода, который сплотит нашу демократию, даст новое начало для жителей Зимбабве и поспособствует миру и единству", - сообщил Мнангагва в интервью газете NewsDay.
Увольнение Мнангагвы две недели назад вызвало беспрецедентный политический кризис в стране.
Многие посчитали, что Мугабе таким образом пытался расчистить путь своей супруге Грейс, чтобы та впоследствии могла сменить его на посту главы государства. Это вызвало негодование в руководстве армии, которая вмешалась и поместила Мугабе под домашний арест.
По конституции, преемником становится действующий вице-президент, которым сейчас является Фелекезела Мфоко.
Однако Мфоко, один из главных союзников Грейс Мугабе, был уволен партией ЗАНУ-ПФ, и, как предполагается, покинул страну. Поэтому партия номинировала на должность Мнангагву, сообщил спикер парламента.