Война «ДНР» и «ЛНР»: версии происходящего 9 23.11.2017, 8:51

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Что стоит за последними событиями в Луганске?

Внимание к Луганску приковано со вчерашнего вечера, когда появилась информация о попытке силового переворота и бегстве главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого в Россию, а в Краснодонском районе границу Украины пересекла колонна российской техники, обнаруженная в центре Луганска. Происходящее вынудило Президента Украины Петра Порошенко срочно созвать Военный кабинет. Сайт LB.ua попытался собрать максимум информации о том, что же происходит на оккупированной территории.

Плотницкий и Корнет

Внутренние разногласия среди "верхушки" "ЛНР" не новость – перестрелки, подрывы и внезапные смерти стали для оккупированного Донбасса обыденностью. Но что интересно, заостряется конфликт непосредственно в Луганске тогда, когда ставленника Кремля Плотницкого начинает не устраивать руководство местного "силового блока".

Фото: hromadske.ua

Так было с предыдущим начальником так называемой "народной милиции" Олегом Анащенко. Его автомобиль взорвали в феврале нынешнего года, традиционно обвинив в случившемся "украинскую ДРГ". Еще двоих бывших "силовиков" – Олега Бугрова ("экс-министр обороны") и заместителя "командующего" "Народной милицией ЛНР" Виталия Киселева – арестовали и отправили под суд. Первого обвинили в мошенничестве при закупке труб, второго – в попытке госпереворота. Анащенко, если верить информации в СМИ, также был уличен в намерении сместить действующую "власть". Как, впрочем, и Игорь Корнет, с увольнением которого и связаны нынешние события.

Корнет возглавлял так называемое "МВД ЛНР" с 2014 года. И уже в 2015 году началось его противостояние с Плотницким на почве влияния на нефтяной рынок. Журналисты также поговаривают об интересе Корнета к наркотрафику и контрабанде. Впрочем, в активную стадию конфликт перешел лишь осенью 2017 года, когда Игорь Плотницкий публично выселил главу "МВД" из особняка в центре города, который тот все это время занимал незаконно, и отправил отставку. А этому предшествовала публичная "порка" Корнета "луганскими депутатами".

Фото: deniskazansky.com.ua

21 ноября центр Луганска оцепили вооруженные люди без знаков отличия. Сам Корнет опубликовал на сайте "МВД ЛНР" заявление с опровержением своей отставки и объявил об арестах людей из ближайшего окружения Плотницкого, в частности главу "администрации" Игоря Плотницкого Ирину Тейцман, начальника "службы правительственной безопасности" "МВД ЛНР" Евгения Селиверстова и директора местного телеканала Анастасию Шуркаеву.

"В результате реализованных "МВД" и "МГБ" "республики" оперативно-розыскных и следственных мероприятий получены доказательства причастности директора ГТРК "ЛНР" Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб", - заявил Корнет.

Также, по его словам, установлена причастность руководителя администрации главы "ЛНР" Ирины Тейцман, а также начальника "службы правительственной безопасности" МВД "ЛНР" Евгения Селиверстова к "инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в "ЛНР", в результате которой погиб бывший "премьер-министр" Геннадий Ципкалов, а упомянутый выше Виталий Киселев приговорен к длительному тюремному заключению.

Сам Плотницкий информацию об арестах опроверг.

"Терки" сепаратисткой верхушки даже спровоцировали появление в Луганске дополнительной российской техники и войск, которые прибыли из соседней "ДНР". Ее зафиксировали местные жители. Фотодоказательства предоставила и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Это обеспокоило руководство Украины, был созван Военный кабинет, однако об итогах его заседания на данный момент ничего не известно.

"Зеленые человечки", кроме блокирования административных зданий, захватили и местную ТРК, в связи с чем в городе пропал телесигнал. Также по некоторой информации, пропала мобильная связь, и наметились проблемы с интернетом.

Уже к вечеру 21 ноября появилась информация о том, что Плотницкий сбежал в Россию. Ее подтвердил со ссылкой на свои источники директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

Однако уже сегодня, 22 ноября, "глава ЛНР" якобы опубликовал видео с рабочей встречи в Луганске.

Также 22 ноября появилась информация о том, что боевики Корнета при поддержке спецназа "ДНР" арестовали руководителей "генеральной прокуратуры ЛНР, в частности "генерального прокурора ЛНР" Виталия Подоброго и "военного прокурора ЛНР" Сергея Разно. По информации донецкого издания "ОстроВ", сотрудники "прокуратуры", в том числе и женщины, провели эту ночь в заблокированном здании, никого не отпустили домой. Захвачено и здание "парламента" так называемого "Народного совета ЛНР".

Версии происходящего

Версия 1 – "объединительная". В свете последних событий заговорили очередной попытке объединения "ДНР" и "ЛНР". Депутат Госдумы Константин Затулин назвал такую идею возможной. Но "замкомандующего оперативным командованием" "ДНР" Эдуард Басурин российским "журналистам" заявил, что "ДНР" никоим образом не принимает участия в происходящем в "ЛНР".

Фото: vesti.ru

"Все, что в Луганске – я не знаю, что там происходит, это другая территория", – сказал он.

В Кремле это комментировать отказались: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выдал лишь очередную дежурную фразу о том, что это "внутреннее дело республик".

Версия 2 – "об утраченном влиянии". Сторонники этой версии бегство Плотницкого связывают с потерей влияния во вверенном ему регионе. СМИ пишут, что в последнее время он редко бывал в городе, все управление на себя вязли глава его "администрации" Ирины Тейцман и начальник "службы правительственной безопасности МВД "ЛНР" Евгений Селиверстов. Увольнение неугодного Плотницкому Корнета должно было пройти тихо и незаметно, но он смог заручиться силовой поддержкой (чей именно – вопрос открытый) и обыграть ситуацию так, что самому главарю "ЛНР" пришлось бежать в РФ. Кроме того, именно ареста Тейцман и Селиверстова, а также гендиректора местной "гостелекомпании" Анастасии Шуркаевой и требовал Корнет.

По информации российского агентства РБК, неофициально Кремль поддержал сторону Корнета. При этом, Плотницкий не устранен официально. И будет "руководить" Луганском столько, сколько пожелает Россия, оставаясь номинальным главой без реальных полномочий.

Версия 3 – "контрабандная". Советник министра МВД Антон Геращенко, считает, "противостояние террористов возникло на почве дележа заработков от контрабанды и грабежей".

"Один террорист, называющий себя "Министром МВД ЛНР", Игорь Корнет не поделил "грязные деньги" от потоков контрабанды и грабежа российской гуманитарки с другим террористом – «Жабой» (Игорем Плотницким)", – написал он в фейсбуке.

Фото: politnavigator.net

Версия 4 – "разборки спецслужб". Автор версии – министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он считает происходящее не банальными разборками двух группировок, а битвой "спецслужб" РФ, что лишний раз доказывает, что всем в регионе заправляет Москва.

"Мы учитываем, что там могут быть и провокации. И конечно угрозу для гражданского населения. Угрозу украинским гражданам, которые там проживают. Поэтому вчера прошла очень серьезная дискуссия относительно возможных вариантов действий. Я вчера говорил с рядом партнеров из ОБСЕ и ЕС. Конечно, мы должны заботиться и о безопасности СММ ОБСЕ. Поскольку, эта ситуация может быть использована для того, чтобы ограничить сферу их деятельности. Ситуация очень серьезная. Мы за ней следим. И она на 101% доказывает, что все что происходит на оккупированных территориях находится под тотальным контролем РФ", – отметил Климкин.