Нардеп Украины: Мы должны поддержать санкции ЕС против режима Лукашенко 7 23.11.2017, 8:59

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Ответ на шпионский скандал со стороны Киева обязан быть максимально жестким.

За время российско-украинского конфликта Минск, несмотря на порой противоречивые заявления белорусского правителя Александра Лукашенко, продолжал поддерживать якобы дружественные отношения с Киевом. Однако последние события с задержанием в Беларуси украинских граждан показывают, что страна все же готова преступить черту под влиянием Москвы. Как может и должна реагировать Украина и каковы жесткие варианты развития событий, разбирался "Апостроф".

Беларусь против Украины

Впервые Беларусь оказалась в эпицентре скандала этим летом, когда на ее территории был похищен и увезен в Россию сын украинского офицера Павел Гриб. Парень отправился в Гомель для встречи с российской подругой, которая, как выяснилось позже, сотрудничала с Федеральной службой безопасности РФ, и до сих пор незаконно находится за решеткой в России.

После похищения Гриба министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что теперь украинцам опасно находиться не только на территории России, но и в Беларуси. Там, мол, свободно действуют российские спецслужбы.

"Каждый МИД должен ходатайствовать о своих гражданах за пределами собственной страны, поэтому заявления МИД Украины – это дела Украины. Однако разговоры о суверенитете другого государства выглядят очень интересно, когда в самой Украине мы наблюдаем "шоу", - ответил на это пресс-секретарь белорусского МИДа Дмитрий Мирончик, добавив, что также советует белорусам не ездить в Украину.

Однако историей с Грибом дело не ограничилось. Так, 16 ноября стало известно о задержании в Минске украинского журналиста Павла Шаройко. Комитет государственной безопасности Беларуси назвал журналиста кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, обвинил его в шпионаже и причастности к формированию на белорусской территории сети информаторов, которые якобы сообщали ему данные о военных объектах.

Отметим, что Шаройко действительно работал в военной разведке Украины – но лишь начальником пресс-службы, а в 2009 году был уволен, после чего стал журналистом. В ГУР Минобороны опровергли сотрудничество с ним после увольнения.

Кроме того, по заявлению КГБ, координатором Шаройко якобы был советник посольства Украины в Беларуси Игорь Скворцов. Дипломата белорусские спецслужбы также назвали сотрудником украинской военной разведки, а позже объявили персоной нон грата и выслали в Украину.

Павел Гриб и Павел Шаройко

В Украине на это отреагировали выдворением первого секретаря белорусского посольства. "Это обыкновенная дипломатическая практика", - объяснила "Апострофу" спикер украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Однако в Минске такой шаг посчитали недружественным. "Расцениваем решение украинской стороны о высылке дипломата посольства Беларуси в Украине как абсолютно безосновательное", - прокомментировали в дипломатическом ведомстве Беларуси.

"Пока рано прогнозировать, как будут развиваться события. Все зависит от активной работы внешней службы", - рассказала "Апострофу" нардеп от "Блока Петра Порошенко", член парламентского комитета по иностранным делам Светлана Залищук.

Ее коллега по фракции Сергей Валентиров, член депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Республикой Беларусь также не спешит давать оценку происходящему.

"Мы сейчас сами наблюдаем за этой ситуацией. Непонятно, это персональная инициатива Беларуси или она выполняет какие-то задачи для соседей (России, - "Апостроф"). Я боюсь давать комментарии по этому вопросу, рано сейчас судить, что за этим стоит", - прокомментировал он "Апострофу".

Эксперты считают, что Минск действует по указанию Кремля

Нардеп Светлана Залищук считает, что Украина должна сейчас максимально избегать конфликтов на международной арене, ведь в условиях войны на Донбассе государству стоит мобилизовать свои ресурсы на борьбу с Россией, а не тратить силы на противостояние с третьими странами.

"Но, конечно, закрывать глаза на то, что белорусский КГБ похищает наших людей, Украина не должна. С моей точки зрения, КГБ реально сотрудничает с ФСБ. Это означает, что мы должны поставить очень жестко вопрос перед президентом Беларуси", - ответила она "Апострофу".

В случае если на дипломатическом уровне не удастся решить конфликт, член комитета Рады по иностранным делам считает необходимым проинформировать граждан об опасности посещения и России, и Беларуси.

"Если не будет найдено решение, то Беларусь станет опасной для всех украинцев, особенно для журналистов, политиков, военных и их родственников", - считает Залищук.

Уместной реакцией со стороны Украины Светлана Залищук считает создание "черных списков" белорусов (хотя кто именно должен туда войти, нардеп не смогла сказать) и поддержку санкций Евросоюза против Беларуси.

Однако первым делом нужно попытаться решить проблему путем переговоров. "На данном этапе должны быть переговоры. Что из этого получится, покажет время", - говорит Залищук.

С ней соглашается и Евгений Магда. По его мнению, сейчас Киев должен попытаться дать Минску понять, что он "потерял в отношениях с Украиной, отплясывая под дудку Кремля". Как бы то ни было, шпионский скандал, отмечает политолог, нанес серьезный вред атмосфере доверия между Киевом и Минском, и восстановить ее будет крайне сложно.