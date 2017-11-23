«Хочется приносить радость»: Брестчане за свои деньги ремонтируют чужие дворы 23.11.2017, 9:09

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Энтузиасты рассказали, почему решили взять ситуацию в свои руки.

«Мы делали эти площадки по зову сердца. Люди мимо будут проходить, увидят не обшарпанные качели, а красивые, яркие… Все равно ведь улыбнутся в глубине души», — говорит Елена Квитко. Она — организатор городской инициативы «Доступный Брест». Это не общественная организация, не партия и не гражданская кампания. У них нет печати, устава, регистрации, членских билетов и взносов. Это «кружок по интересам», который объединяет людей, готовых что-то сделать для города. Они красят облезлые турники, ремонтируют разломанные лавочки, восстанавливают разбитые песочницы. Не в своих дворах — там все в порядке, а в тех, до которых никому нет дела. Все для того, чтобы одним серым кварталом в Бресте стало меньше, пишет tut.by.

На часах 14.00, а спальный микрорайон на Ленинградской еще не проснулся. Легковушки пасутся на газоне, горизонт четвертует клетчатый школьный забор, старые ковры заплатками висят на веревках сушилок. Серое небо сливается с серыми многоэтажками, серым бордюром, серым асфальтом. Единственное яркое пятно — будка подстанции электросетей на пустыре.

На заштукатуренной стене постройки проглядывает контур Незнайки в оранжевой рубашке и желтых штанах. Возле незаконченной работы стоят три молодых парня с капюшонами на головах и пожилой мужчина с палочкой. Парни курят, дедушка рассказывает про Советскую армию. Пенсионер заканчивает повествование, указывает палочкой на стену соседнего дома и говорит с укором:

— А вон то ж не вы нарисовали.

Парни бросают взгляд туда, куда указывает кончик дедушкиной трости: черным баллоном на весь первый этаж неуверенной рукой любителя написано что-то на английском. Неуместный, кривой тэггинг.

— Нет. Мы такое не рисуем, — говорит первый художник.

— Это рисовал художник с большой буквы «Х», — смеется второй.

Парни заканчивают перекур, берут в руки баллоны и возвращаются к работе. Постепенно на стене начинают проступать очертания головы Незнайки, его улыбки. На «кирпичном холсте» оранжевый соседствует с салатовым, желтым, красным — и новыми красками начинает играть не только стена подстанции электросетей, а весь двор. Одна пестрая стена разгоняет серость панелек, асфальта — и побеждает осеннюю хандру. Спальный микрорайон на улице Ленинградской медленно пробуждается. И вот уже бледно-зеленый ноябрьский газон кажется не таким уж и бледным, а хмурое небо — не таким уж и хмурым. Даже дедушка перестает брюзжать о «вандалах-художниках» и делится своим опытом покупки автомобильной краски.

— У нас не автомобильная краска. Это специальная краска для стен, — объяснил уличный художник.

— Это понятно. А вот раньше была такая краска, которая вообще не снимается. Сейчас, наверное, уже не продается.

«Тебе не лень?»

Парни разрисовывают стену подстанции по заказу городской инициативы «Доступный Брест». Обычные люди «скинулись», купили краску и нашли художников, чтобы чужой двор в другом микрорайоне стал не таким унылым, каким был.

Инициатива «Доступный Брест» зародилась в Бресте спонтанно, рассказала ее координатор Елена Квитко.

— Мы гуляли с друзьями и случайно зашли в старый спальный район в микрорайоне Восток. Я просто пришла в ужас от того, как выглядят детские площадки! У меня дети очень взрослые, поэтому на детские площадки как-то внимания не обращала, а тут увидела какие-то странные страшные конструкции, все ободрано. Кино про войну можно снимать!

Елена с единомышленниками решила взять ситуацию в свои руки, и в рамках общегородской инициативы «Доступный Брест», которая занимается благоустройством, организовала новое направление под девизом: «Детство не знает слова «потом». Его цель — реставрация детских площадок силами жителей города.

Костяк объединения составили члены инициативы «Доступный Брест». В команде 12 человек разных профессий и сфер деятельности: три ипэшника, педагог детского сада, туроператор, главный бухгалтер, мастер по ремонту автомобилей, таможенный декларант. Люди объединились через общих знакомых и социальные сети.

— Мы уже настолько сдружились, что придумали себе дополнительное мероприятие: раз в сезон собираемся и празднуем дни рождения. Вы знаете, наверное, в мире, когда люди сидят в основном в гаджетах, живого общения-то не хватает. У нас есть общий чат, в котором мы общаемся, и, если кому-то нужна помощь, мы все собираемся и помогаем.

Участники кампании сфокусировались на двух микрорайонах города — Востоке и Ковалево. Своими силами они провели среди жителей «спальников» анкетирование, нашли проблемные дворы и выяснили, готовы ли жильцы участвовать в благоустройстве территории.

— Мы хотели узнать, насколько люди готовы сами выйти, например, на субботник, и как они считают: что нужно делать своими силами, а что — силами города. Результаты расстроили. Потому, что на субботник многие выйти могут, а остальное, мол, пусть делает город. А ведь сейчас такие времена, когда нужно быть готовым за что-то платить самим. От этого никуда не деться. К сожалению, не все готовы это принять: ждут, что прилетит какой-то волшебник в голубом вертолете, за все заплатит, все сделает и улетит.

Зато во время исследования определили дворы с проблемными детскими площадками — и активные горожане приступили к благоустройству. Перед началом акции, говорят, развешивали объявления с приглашением жильцов принять участие — но никто не пришел.

Члены инициативы «скинулись» по 2 рубля, купили краски, материалы — и своими силами привели площадки в порядок: выбили бетон перед горкой, поменяли доски в песочнице, перекрасили, засыпали свежий песок, починили старые лавочки. Всего несколько часов работы.

— Один двор сделали сами. Люди смотрели с балконов и, представляете, даже не выходили! (…) Потом нашли еще один двор на Ковалевке. Все сделали. Потом тетенька вышла с термосом, сказала: «Ну попейте хоть чайку», — вспоминает Елена.

«Хочется, чтобы это приносило радость»

Стену подстанции Брестских электросетей закончили расписывать в тот же день, что и начали — 18 ноября. К вечеру жильцы соседних домов вынесли на улицу колонки и устроили у Незнайки дискотеку для детишек. Так «спальник» отметил свое пробуждение из летаргического сна — победу цвета над серостью.

По словам Елены, общественная деятельность занимает много времени — но и дает столько же удовлетворения от результата.

— Хочу все время зайти посмотреть, как там дети на этих детских площадках играют — все нет времени. Но мы же делаем это не для галочки, просто для того, чтобы кому-то было здорово и весело. Мне этим нравится заниматься. Как-то подруга спросила: «Слушай, тебе не лень?». Нет, не лень. Мне в кайф. Так же, как и моим друзьям. Нам не фиолетово. Хочется, чтобы что-то кому-то приносило радость.