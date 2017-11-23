Новый «тунеядский» декрет отрикошетит по властям 68 23.11.2017, 9:24

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Нововведения, действительно, «впечатляют».

Глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова заявила, что обновленный декрет № 3 в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Лукашенко и затронет полмиллиона человек.

Нововведения, как выразилась Кочанова, действительно, «впечатляют»: «тунеядцы» будут обязаны полностью оплачивать услуги, которые сегодня льготируются государством, походы в больницу для безработных могут стать непосильной роскошью, а за отопление квартир в зимнее время они будут платить в пять раз больше.

Стоит напомнить, что скандальный декрет был основным двигателем массовых уличных протестов весной этого года.

О том, что будут делать 500 тысяч белорусов, которым придут «письма счастья» из налоговой, сайту Charter97.org рассказал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», представитель Белорусского Национального Конгресса в Бресте и активный участник акций протеста против налога на «тунеядцев» Андрей Шарендо.

- Как вы оцениваете новую редакцию декрета о «тунеядцах»?

- Режим Лукашенко пытается в очередной раз залезть в карман к белорусам, реанимировав этот скандальный декрет №3. Говорят, что будет якобы новая редакция, но, как власти делают такие «редакции», хорошо известно. Они просто переформулируют некоторые фразы, а смысл декрета будет в том, чтобы заставить людей работать за гроши. Тех же, кто не согласится, просто вынудят платить больше за коммуналку, которая и так непомерно высокая при низком качестве услуг.

- Как могут отреагировать полмиллиона безработных, когда получат «письма счастья» от налоговиков?

- 500 тысяч «тунеядцев» в рамках Беларуси — шокирующая цифра. Ведь, по официальным данным, у нас безработица меньше процента. Уверен, что если власти решатся затронуть полмиллиона человек, то начнутся еще более масштабные акции протеста, чем весной.

Как я понял из новостей, власти хотят изъять деньги у белорусов, которые работают за границей. А ведь если подсчитать всех работающих за рубежом, то мы увидим сколько белорусов «голосуют ногами» против режима Лукашенко. Уверен, что «тунеядский» декрет больно отрикошетит по самому диктатору.

- Ситуация с зарплатами в стране такая, что, например, водитель БелАЗА в Лунинце заработал за месяц 4.2 доллара. Есть ли смысл людям держаться за такие зарплаты, чтобы их не причислили к «тунеядцам»?

- В маленьких городах люди вынуждены держаться за мизерные зарплаты, так как альтернативных рабочих мест нет. А вот жители больших городов ищут способы уехать из страны в поиске заработка в ту же Литву, Польшу, Россию. Это очень хорошо видно по Бресту.

Люди не хотят работать за зарплаты в $50-$100. Жители Брестчины массово уезжают.

Сейчас общая проблема для белорусов — нехватка денег. В течение последнего года люди выживали за счет того, что проедали свои сбережения. Белорусы несли в обменники то, что зарабатывали за последние 10 лет или средства от продажи имущества. Сейчас видно, что последние деньги заканчиваются и люди в растерянности. Поэтому, в экономической эмиграции люди, особенно молодежь, видят какой-то временный выход - до смены власти.

Мне кажется, что к весне, когда проблемы в стране обострятся, настроение людей изменится на протестное.

- Новая редакция скандального документа предполагает, что «тунеядцы» будут полностью оплачивать услуги, которые сегодня льготируются государством. К чему это может привести?

- Во-первых, чтобы платить по полному тарифу, качество и выбор услуг должно соответствовать международным стандартам. У нас сейчас этого и в помине нет. Услуги, которые предоставляют медицинские учреждения или коммунальные службы, на таком низком уровне, что даже те деньги, которые мы платим сейчас — это перебор.

Очевидно, что безработные не будут платить, у них элементарно нет денег. «Тунеядцы» будут искать разные способы избежать оплаты. В результате, по коммуналке образуются большие задолженности.

А что касается здравоохранения, то лечиться белорусы пойдут в частные клиники. Да и сейчас уже многие выбирают частные учреждения. Я сам лично в государственные поликлиники не хожу, меня категорически не устраивают качество их услуг. Но, конечно, неподъемно дорогая медицина отразится на здоровьи малообеспеченных людей.

- Что белорусам нужно делать, чтобы не допустить очередных абсурдных инициатив властей?

- Нужно использовать методы ненасильственного сопротивления, которые разработаны и привели к переменам во многих странах мира. Это, например, отказ от участия в «выборах», субботниках и так далее. Следует отказываться от всех предложений правительства, бойкотировать все мероприятия, которые организует государство, а так же провластное телевидение и СМИ. Это вариант без каких-либо последствий, который подходит для каждого. Ну, а следующий шаг — Площадь. За нормальную жизнь надо бороться.