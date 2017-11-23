Диалог водителя и ГАИ: Дам две «сотки» и отпустите колхозника этого 26 23.11.2017, 9:59

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Опубликовано видео разговора о взятке между жителем Гомельского района и гаишником.

Задержан житель Гомельского района, который пытался дать взятку гаишнику. Происшествие случилось вечером 19 ноября на автодороге «Гомель — Урицкое».

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГАИ остановили автомобиль «Фольксваген» для проверки документов. У 47-летнего водителя не было документа, который бы подтверждал прохождение техосмотра. Чтобы избежать крупного штрафа (ранее за аналогичное нарушение водитель уже привлекался к административной ответственности), мужчина предложил офицеру деньги.

Как информирует пресс-служба МВД, гаишник взятку не взял. Но мужчина положил несколько купюр между сиденьями, что зафиксировал видеорегистратор. На место приезжала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала попытку дачи взятки. Водитель находится в изоляторе временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до 5 лет заключения.