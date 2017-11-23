«ДНР» против «ЛНР»: Башни Кремля столкнулись в Луганске 2 23.11.2017, 10:15

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Но не факт что все закончится именно так, как думает главарь луганских террористов Плотницкий.

Во оккупированном Луганске продолжаются разборки между главарем боевиков ЛНР Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, которого россияне называют "главой МВД". Но в СМИ пишут, что на самом деле происходит конфликт между двумя кремлевскими группами влияния. Что сейчас происходит в Луганске и при чем здесь Кремль - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Вчера в Луганске человек по фамилии Корнет (россияне называют его "главой МВД") руками своих наемников начал захват власти в городе, смещая боевиков Плотницкого. В город заехали колонны техники, центральные улицы перекрыли, через границу из РФ вторглась тяжелая техника, телевидение - отключили, а во всем происходящем обвинили "украинскую ДРГ".

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Еще вчера люди стали бежать из города. А сегодня Луганск опустел: поток людей, пересекающих линию разграничения, серьезно увеличился. Но, например, медработникам запретили уезжать. Тем временем люди Корнета захватили здание так называемой "прокуратуры" Луганска, взяв в заложники два десятка людей. Сам Плотницкий, по разным данным, не то сбежал в РФ, не то забаррикадировался в здании бывшей областной администрации. Вечером главарь ЛНР заявил в обращении, что "скоро все закончится" и назвал ситуацию "переворотом".

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Зависит от решения Москвы. Как Плотницкого, так и Корнета контролирует Кремль. Вопрос лишь в том, влияние какой из башен окажется сильнее. По версии главы МИД Павла Климкина, события в Луганске - результат это конфликта между спецслужбами РФ. И это может быть правдой. Известно, что Плотницкий - проект помощника президента РФ Владислава Суркова (выборы, политические фигуры, внешний фасад - это все Сурков). Силовик Корнет, который сегодня в городе действовал совместно с ФСБ (в Луганске их называют "МГБ") - действует от лица силовиков Кремля, в том числе директора ФСБ Бортникова.

Чего хочет Кремль - неизвестно. Секретарь Путина, комментируя разборки в Луганске, ничего не сказал. Можно только догадываться о целях. Вот список версий: слить вместе террористические организации ЛНР и ДНР под единым управлением РФ (без разделения на "политиков" и "силовиков"); приструнить политическое крыло в Кремле; поделить денежные потоки; зачистить "политическое поле" в Луганске под передачу оккупированных районов Украине.

То есть если кто-то говорит, что он точно знает - это вряд ли правда. Но пока разборки в Луганске напоминают столкновение кремлевских групп влияния, и, как это было раньше и продолжалось до сих пор - конечная цель всегда сводится к деньгам: кто контролирует контрабанду; кто будет распределять и осваиваться деньги из Москвы; кто соберет и затем заберет с собой в РФ дань с местного бизнеса и жителей.