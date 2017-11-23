Лукашенко обманул сам себя 1 23.11.2017, 10:46

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Экономисты развенчали главную иллюзию правителя.

Об этом заявил директор ООО «Альпари Евразия» Александр Сабодин во время онлайн-конференции на сайте БелТА. Вместе с тем он отметил, что основные факторы, которые способствовали восстановлению белорусской экономики, – внешние. Это возврат к поставкам нефти из России в полном объеме, рост цены на нефть и нефтепродукты, увеличение цен на калийные удобрения и восстановление спроса на белорусскую продукцию со стороны России.

Когда же белорусская экономика вернется на докризисный уровень 2014 года? «Завтра твоей страны» опросило экспертов.

Заико: Правильнее сказать, что остановилось падение экономики, а не то, что она стала восстановиливаться

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико не согласен с утверждением директора ООО «Альпари Евразия». В 2014 году ВВП страны составил около 76 млрд. долларов, после чего последовало падение на 38%, и по итогам нынешнего года ВВП должен составить около 50 млрд.

– Так что там восстановилось? Правильнее сказать, что остановилось падение экономики. Мы вышли на нижнюю точку, на которой всего лишь стало проявляться некоторое равновесие, – полагает Леонид Заико.

Экономист Либерального клуба Антон Болточко также считает оптимистические заявления преждевременными.

– Говорить о восстановлении экономики и о том, что мы прошли самый страшный этап, – неверно. Впереди нас еще ждут сложные времена, – отмечает эксперт.

Экономист называет ожидающийся по итогам года рост ВВП приблизительно на 2% «очень низким». Белорусская экономика начала показывать рост за счет внешней конъюктуры рынка, при которой удалось отчасти восстановить объемы промышленного произвоства отдельных госпредприятий, а не за счет преобразований внутри страны.

Следовательно, если внешняя конъюктура изменится в худшую сторону, высока вероятность того, что и белорусская экономика вернется в отрицательную зону экономического роста, говорит Антон Болточко.

От чего зависит долгосрочный экономический рост

– Вылезать из этой ямы будем долго, – говорит Леонид Заико.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» проводит исторические параллели: в начале 90-х годов экономики стран постсоветского пространства и мирового социализма рухнули примерно на 40%. В Беларуси же благодаря Александру Лукашенко возникла иллюзия, что можно сохранить устаревшее производство.

– Вместо того, чтобы упасть в начале 90-х и теперь уже двигаться более-менее уверенно, мы рухнули на 40% через 25 лет. Мы обманули сами себя, – полагает экономист. – Новая экономика требует новых видов продукции. Что такое наши МАЗы по сравнению с представленным Илоном Маском беспилотным электрогрузовиком Tesla, способным за пять секунд разогнаться до 100 км/ч? Наша страна находится в состоянии интеллектуального застоя. Возникает вопрос: мы будем идти той же дорогой или будем ее менять?