Сразу три белорусских боксера очень близки к чемпионским поясам 23.11.2017, 10:54

Титульный бой Александра Устинова уже в эти выходные.

Казалось бы, белорусские успехи в профессиональном боксе не очень-то и большие. Да, в рейтингах главных боксерских организаций наших соотечественников не так много, как, скажем, украинцев или россиян. Но зато сразу трое наших бойцов в ближайшее и не очень время могут получить титульные бои. О них и поведем речь, пишет «Трибуна».

Александр Устинов – загадочный персонаж. Похоже, сам боксер до конца не понимает, россиянин он или белорус. Почти всю карьеру родившийся на Алтае Устинов провел под белорусским флагом (либо под двумя флагами одновременно), но в последние годы рядом с его фамилией все чаще возникает российский триколор. Правда, белорусское телевидение активно рекламирует ближайший бой супертяжеловеса и представляет Устинова как белорусского боксера. В то же время российские болельщики и журналисты все чаще называют его своим. Вообще непонятно.

– На протяжении семи лет выступал под белорусским флагом. Я здесь живу, – говорил Устинов. – Защищая титулы, играл белорусский гимн, поднимался белорусский флаг. Во мне и в тренере не было никакой заинтересованности. Я же по национальности русский. Сейчас у меня российские промоутеры (Владимир Хрюнов – прим.). В Беларуси, можно сказать, профессиональный бокс не очень развит.

Похожая риторика была и у тренера Устинова – Владимира Задирана. Коуч сетовал, что его подопечный не интересен ни официальным лицам, ни СМИ.

Впрочем, оставим тему национального самоопределения на совести Устинова. И просто посмотрим, под каким флагом Александр выйдет на свой очередной бой, который состоится уже в эту субботу. И это будет не просто бой, а самое настоящее титульное сражение: Устинов оспорит титул регулярного чемпиона WBA с немцем Мануэлем Чарром.

Для нашего бокса это событие очень даже весомое. Впрочем, стоит сделать небольшую оговорку. По версии WBA почти в каждой категории имеется два чемпиона. Так, в супертяжелой весовой категории титул регулярного чемпиона вакантен уже достаточно давно. А основным поясом (суперчемпионским) на данный момент владеет британец Энтони Джошуа.

40-летний Устинов очень долго шел к титульному поединку. Послужной список в профессиональном боксе у Александра прекрасный. Только вот действительно сильных боксеров в оппонентах у него практически и не было – разве что под определение «сильные боксеры» подпадают американец Монте Барретт да легендарный нокаутер из Самоа Дэвид Туа. Только вот и с тем, и с другим Устинов встречался, когда карьеры соперников уже были на склоне.

Ах да, был еще в соперниках Кубрат Пулев – очень серьезный болгарский парень, который до сих пор держится в топе рейтинга IBF. И именно Пулев нанес Устинову единственное поражение в карьере, отправив того в нокаут в 2012 году.

С того времени Александр провел 7 победных боев. При этом 2016-й у него выпал напрочь – ни разу в ринг Александр не выходил. Да и майский поединок с бразильским экс-спарринг партнером Поветкина Рафаэлем Зумбаном Лавом, скорее, носил промежуточный характер: Устинову тот бой нужен был, чтобы не закиснуть, и для очередной победы, которая лишний раз подтвердила бы его притязания на чемпионский пояс. Победа пришла очень легко – нокаутом в первом раунде. Менеджер Устинова Владимир Хрюнов в красках расписывал этот успех в интервью, рассказав, что белорусский россиянин впечатлил даже самого экс-чемпиона Тайсона Фьюри, который наблюдал за боем из зрительного зала.

Разговоры о титульном бое для Устинова начались еще в середине 2016 года. Тогда поясом владел Луис Ортис, который наотрез отказался оспаривать пояс с Алексанром. WBA капризы кубинца терпеть не стала, лишив того титула. А в сентябре этого года Ортис самоликвидировался на год. Причина банальна – допинг.

В начале 2017-го руководители WBA приняли решение, что за титул регулярного чемпиона должны сражаться американец Шэннон Бриггс (тот самый, что уронил нашего Сергея Ляховича) и пуэрториканец Фрес Окендо. Дело спокойно шло к бою, но весной Бриггс в очередной раз попался на допинге. Разумеется, идею боя свернули. А Хрюнов сразу же попытался протолкнуть своего подопечного в нишу, которую освободил Шэннон. Летом возникали разговоры, что именно Устинов станет соперником Окендо в борьбе за пояс. Однако до конкретных переговоров дело так и не дошло. Да и сам «латинос» не очень-то горел желанием биться за титул с белорусом.

WBA пошла по своему пути и решила предоставить право бороться за титул Устинову и немцу сирийского происхождения Мануэлю Чарру. Представители боксеров договорились о поединке достаточно оперативно: в октябре случилось официальное объявление встречи, а уже 25 ноября состоится непосредственно бой. Окендо и его представители восприняли организационный бардак в WBA не самыми лицеприятными выражениями. Причем менеджер пуэрториканца Бобби Хитц до конца отказывался верить, что бой между Устиновым и Чарром будет носить титульный характер.

– Сами подумайте, это было бы несколько нелепо. Окендо должен был разыграть титул в бою с Бриггсом, но тот провалил предматчевое допинг-тестирование. После чего в WBA решили, что вакантный титул Фрес разыграет с Устиновым. Допинг-тесты Окендо — чистые, вы не можете просто так выбросить моего бойца из титульной гонки. Я не знаю, чем руководствовались в команде Чарра, вбросив немного говнеца на вентилятор.

Тем не менее, бой состоится. Чарр моложе Устинова (на 7 лет) и из 34 боев проиграл четыре. Некоторые – очень серьезным противникам, вроде Виталия Кличко и Александра Поветкина. Два своих последних боя немец выиграл – летом 2016 года нокаутировал белоруса Андрея Мазаника, а осенью того же года по очкам перебив албанца Сефера Сефери. Букмекеры считают фаворитом Устинова: на его победу ставки принимаются с коэффициентом 1,55, на победу Чарра – 2,59.

Если в субботу Устинов будет сильнее, в перспективе он вполне может рассчитывать на бой против суперчемпиона Джошуа. Впрочем, для начала необходимо будет отбиться от назойливых попыток «контендеров», вроде Окендо.

О Кирилле Релихе слышали только самые отъявленные наши фанаты бокса. А он тем временем в последние годы добился значимых успехов. С 2014-го Релих стал тренироваться у легендарного полусредневеса Рикки Хаттона и к 26 годам набил себе приличный рекорд – 21 победа в 21 бою при 19 нокаутах. И справедливо заслужил в боксерских кругах прозвище Mad Bee – сумасшедшая пчела.

В 2016 году Релих впервые в своей жизни получил шанс на титульный поединок. В Глазго барановичский парень сошелся с чемпионом из Шотландии Рикки Бернсом. Поединок получился жестким, но на чужой территории Релих отборолся все 12 раундов. Поначалу Кирилл был активнее и здорово поджимал Бернса, который действовал вторым номером. Но более опытный британец все-таки провел бой сбалансированнее. В заключительной трехминутке Кирилл отправил соперника на канвас, но рефери не решился открывать счет. А по мнению судей, по очкам все-таки чемпион победил. Это было первое поражение в карьере Релиха.

Но не последнее. В мае этого года белорус проводил отборочный поединок с кубинцем Рансесом Бартелеми. Победитель автоматически превращался в претендента на чемпионский пояс. И это была настоящая рубка! Релих снова действовал первым номером и в 5-м раунде заставил рефери открыть счет. Бартелеми восстановился и в 8-м раунде в нокдауне уже побывал белорус. Несколько раз кубинец наносил запрещенные удары ниже пояса, получал замечания, но очков с него не снимали. По итогам же 12 раундов судьи с разными счетами (116:110, 115:111, 117:109) отдали победу Рансесу. При этом независимые эксперты утверждали, что самым логичным результатом боя должна была стать ничья – многие специалисты и болельщики принялись требовать от WBA реванша для этой парочки.

И их просьбы услышали. Пару недель назад WBA поручила представителям Релиха и Бартелеми договориться о втором очном поединке. Дэдлайн переговоров – 6 декабря. В случае, если боссы боксеров придут к консенсусу, эта парочка оспорит пояс регулярного чемпиона мира. А там и до суперчемпионства недалеко, ведь абсолютный чемпион в этой категории Теренс Кроуфорд вознамерился перейти в более тяжелую категорию.

Про Ивана Баранчика мы не так давно очень подробно рассказывали.

Перспективного солигорчанина действительно сравнивают с великим Артуро. Он молод, а его кулак, как пелось в песне, молот. Баранчик очень силен и может выдерживать самую настоящую рубку.

Летом Иван перебоксировал еще одного небитого американца Кинана Смита. В последущие четыре месяца боев у него не было, но интересные новости поступали. Так Баранчик решился на кардинальные перемены в своей карьере. Во-первых, у него сменился менеджер – теперь его дела ведет Дэвид Макуотер. Во-вторых, Баранчик переехал из Бруклина в Майами и начал сотрудничать с Педро Диасом – тренером, который работал с такими звездами, как Гильермо Ригондо и Мигель Котто.

Иван выступает в той же категории, что и Релих, только ведется другой организацией. До недавних пор чемпионский пояс IBF был свободен – после самовольного отрешения Теренса Кроуфорда. Но буквально пару недель назад вакантный титул завоевал Сергей Липинец. Вполне возможно, что новым соперником россиянина станет именно белорус Баранчик.

Дело в том, что IBF санкционировала претендентский бой. И кандидатами на него являются Иван и японский непобежденный боксер Хироки Окада. До 6 декабря представители бойцов должны договориться об условиях поединка. Победитель получит прямую дорогу к титулу – на пути останется только Липинец.

Кроме Устинова, Релиха и Баранчика, в официальных рейтингах располагается еще один белорусский боец. Достаточно известный средневес (до 69,8 кг) Сергей Рабченко (29-2, 22 KO) занимает 7-ю строчку в таблице WBC. При этом больших боев у Сергея не было уже больше года. В последнее время 31-летний Рабченко выступает на родине, но побеждает и сохраняет весьма высокие позиции.