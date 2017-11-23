Россия: Путь в никуда 2 Вадим Жартун

23.11.2017, 11:30

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Вадим Жартун

Чудеса творят неравнодушные люди, объединяясь вместе.

Кто-то считает "простых", то есть бедных и не испорченных образованием людей "солью земли", а глас народа — истиной в последней инстанции.

А кто-то наоборот, уверен в том, что судьбы страны должны определять элиты — люди, волей судьбы или собственными усилиями поднявшиеся над серой массой.

Я не верю ни в тех, ни в других. Декабристы хотели, чтобы не было бедных, коммунисты — чтобы не было богатых. Я хочу, чтобы как можно меньше было и тех, и других.

Я не доверяю бедным

1. Проблема в ценностях

Пусть говорят, что бедность — не порок, но в большинстве случаев она связана с тем, что у бедного человека есть серьезные проблемы на ценностном уровне — в отношении к труду, в желании учиться и развиваться, в способности найти свой путь, а не плыть по течению.

Разумеется, случаи бывают разные, поэтому нельзя сказать, что все бедные однозначно ленивы или бесталанны, как нельзя и винить людей за то, что они слабы.

Правда, и уважения слабость сама по себе не достойна.

2. Бедность духа

Бедность материальная часто бывает связана с бедностью духовной. Без денег сложно получить хорошее образование, много читать и путешествовать, расширяя свой кругозор.

Так нищета удерживает людей в своем замкнутом круге: бедность — плохое образование — низкооплачиваемая работа — и снова бедность.

Но хуже того, малообразованные и ограниченные люди редко способны принимать правильные решения в постоянно усложняющемся и динамичном мире, предпочитая им простые, понятные и абсолютно неверные.

3. Потерянные в иллюзиях

Поверхностность и склонность к упрощениям делает людей легкими жертвами теорий заговоров, суеверий и примитивной пропаганды.

Вам может казаться, что вы живете с ними в одной стране, но это не так. Вряд ли вы даже на одной планете.

В их мире живут ведьмы и экстрасенсы, политику вершит таинственная мировая закулиса, исторгающая из себя то план Даллеса, то протоколы Сионских мудрецов, в темных небесах мчится планета Нибиру, а Россия вот-вот встанет с колен и всем покажет.

Мне иногда кажется, что проще договориться с инопланетянами, чем с людьми, которые все еще верят, что мы заживем, как только всесильный Путин, находящийся у власти без малого 20 лет, победит, наконец, "либеральный блок в правительстве".

4. Страх ничтожной потери

Бедными легко манипулировать и их легко шантажировать. Как это ни странно, нищенский доход, позволяющий лишь выживать, не создавая накоплений, потерять куда страшнее, чем приличную зарплату.

Уже только ради этого власти стоит платить врачам и учителям ровно столько, сколько они получают сейчас. Не хочешь голосовать по указке или самому участвовать в фальсификации выборов? Будь готов оставить семью голодной.

Психология заложника сложная, но малоприятная штука. Эти люди готовы сделать вам любую подлость, не считая ее при этом подлостью. "Я должен думать о семье и детях" — очень удобное оправдание на все случаи жизни.

5. Кругом враги

На самом деле они готовы оправдывать и свое бедственное положение, и подлые поступки гораздо чаще, чем этого от них требует кто-то другой.

Трудно жить, чувствуя себя неудачником и не находя этому другого объяснения, кроме собственной лени, тупости или трусости. Поэтому причина всегда находится, и находится она где-то вовне: "у меня нет нужных связей", "мне негде взять стартовый капитал", "все уже давно схвачено" и тысяча других вариаций на тему.

А хуже всего, что рано или поздно такие люди находят "врага", который во всем виноват: это могут быть "пиндосы", "мировая закулиса", "жидобендеровцы", "пятая колонна" или "либерасты", в которые они с удовольствием запишут вас.

Причем в качестве врага они предпочтут увидеть либо воображаемых, либо безобидных (на их взгляд) людей, ведь это гораздо безопаснее, чем винить в своих бедах власть.

Я не доверяю богатым

1. Отрицательный отбор

С какого-то момента наша "элита" начала проходить через сито отрицательного отбора. Возвышаются не способные, а лояльные. Находиться во власти, оставаясь честным человеком, было нелегко во все времена, но в современной России это невозможно в принципе.

Более того, с точки зрения власти даже желательно, чтобы за высоким чиновником или крупным бизнесменом были "грешки", которые в случае чего ему можно припомнить. Это делает его управляемым и предсказуемым.

В результате наверх сейчас попадают либо люди сомнительных моральных качеств, либо самые настоящие преступники.

2. Есть, что терять

В отличие от нищих, им действительно есть, за что бороться. Только в отличие от тех, кто борется за кусок хлеба, у них гораздо больше возможностей.

Богатство — это не только яхты, виллы и виноградники в солнечной Тоскане, а еще и возможность лоббировать свои интересы на самом высоком уровне, привлечь к решению своих проблем силовиков или озаботиться физическим устранением неприятных людей.

И, защищая себя, они не остановятся ни перед чем. Нагло лгать с телеэкранов, стравливать людей, насаждать мракобесие — это цветочки. Если будет нужно, эти люди не задумываясь отдадут приказ стрелять по толпе.

3. Лучше других

Насколько случайными бы ни были причины возвышения, находясь у вершины социальной пирамиды, очень трудно не поверить в свою исключительность.

А если ты избранный, то к чему соблюдать правила, установленные для серой массы? Зачем отказывать себе хоть в чем-то ради неудачников, которые сами виноваты? Почему бы ни оставить след в истории без оглядки на безликое быдло, брошенное в очередную мясорубку?

Поэтому давить людей бронированными мерседесами, обнулять накопительную часть пенсионного фонда, "затевать маленькие победоносные войны" и покупать элитный внедорожник вместо аппарата МРТ в областную клинику они могут без зазрения совести.

4. Враги общества

Сочетание низких моральных качеств и почти неограниченных возможностей может приводить к опасным последствиям для страны в целом.

Простое соображение, что из закрытых статей военного бюджета воровать проще, приводит к росту затрат на армию и сокращению — на медицину и образование.

Кого волнует сотня тысяч дополнительных смертей и потеря страной всякой надежды догнать цивилизованный мир, если на кону пара-тройка миллиардов?

5. Чужаки

Обиднее всего, что чем больше богатым удается выкачать из России, тем в меньшей степени они себя с ней ассоциируют.

Дома, семьи и новые инвестпроекты они предпочитают держать за рубежом. Это и понятно: только идиот пожелает связать будущее своей семьи со страной, которую разрушает собственными руками.

И в этом смысле они ведут себя даже не как представители колониальных властей, а как оккупанты, в чью задачу входит как можно быстрее вывезти из захваченной страны все ценное, пока его не отбили обратно.

Бедные в богатой стране

В 1990 году Россию считали богатой страной 24% процента ее жителей. В 2015 — 66%. Прогресс налицо.

Вот только почему-то 50% населения считает, что количество бедных в богатой стране будет расти, 13% — что уменьшится, а 26% — что останется прежним.

Страна богатеет, люди — беднеют. Парадокс? Нет, просто люди чувствуют то, что подтверждают цифры. Богатеет лишь узкий круг. Причем узость его удивительна.

В России, по подсчетам Credit Suisse на долю 10% самых богатых приходится 77% благосостояния страны, а 1% сверхбогатых принадлежит 56%. Это — первое место в мире. Антирекорд.

Консалтинговая компания New World Wealth пришла к примерно таким же выводам: 62% благосостояния в РФ находится в руках долларовых миллионеров, 26% — у миллиардеров, итого — 88%. И это опять худший результат среди крупных мировых экономик.

При довольно скромных доходах на душу населения у нас 69 долларовых миллиардеров, и это только тех, о которых мы знаем. Сколько еще спрятано в офшорах — можно только догадываться.

Если миллионерам принадлежит больше 50% богатств страны, то в ней не остается места для среднего класса. Богатые будут, и будут бедные. По-разному искалеченные жизнью, но одинаково неспособные создать в стране что-то, хотя бы отдаленно напоминающее нормальную жизнь.

Везде, где это удавалось, все начиналось с появления среднего класса — людей не бедных, но и не одержимых богатством. Тех, кто овладел достойной профессией, кого уважают, кто своим трудом и умом построил дом, вырастил и выучил детей, тех, кто хочет оставить им страну, в которой будет комфортно и безопасно жить, кто чувствует свою за нее ответственность.

Новая надежда

До 2014 года благодаря дорожающей нефти можно было надеяться на постепенный рост доходов населения и, благодаря этому, на формирование среднего класса, который стал бы основой здорового общества несмотря на все структурные проблемы экономики и высокий уровень коррупции.

Но в декабре 2014 года котировки нефти обвалились.

После 2014 года можно было надеяться на быстрое падение доходов, которое вызовет в обществе острое недовольство и станет стимулом для оздоровления как экономики, так и непосредственно связанной с ней политической системы.

Но в январе 2016 котировки стабилизировались.

Сейчас, кажется, надеяться остается только на чудо. Вообще-то, я верю в чудеса. Не в астрологов, магов и экстрасенсов. И не в то, что добрые и демократичные дяди за океаном с помощью санкций, политического давления или военной силы решат за нас наши проблемы.

В 2018 году пройдут выборы президента. Вне зависимости от их исхода, примерно к этому же времени экономика РФ подойдет к пределу прочности.

Хронические проблемы банковской системы, развал реального сектора экономики, обнищание населения и износ инфраструктуры будут давать о себе знать все более явственно, а одна проблема — порождать цепочку других.

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ВШЭ в III квартале 2017 года в экономике началась очередная эпидемия банкротств. Число обанкротившихся компаний растет четыре квартала подряд, превзойдя максимумы кризисного 2015 и вплотную приблизившись к рекорду 2009 года.

Под ударом оказались торговля, строительство, транспорт, пищевая промышленность, машиностроение.

Особенно плохо дела обстоят со строительными компаниями (число их банкротств вышло на исторический максимум) и пищевкой (рекорд еще не поставлен, но число банкротств выросло очень резко).

Избежавшие банкротства компании планируют масштабное сокращение персонала — от 5 до 15% занятых. В первую очередь это коснется банковской сферы, премиального и люксового ритейла, телекома и строительства.

Сокращения ухудшат и без того непростую ситуацию на рынке потребительского кредитования. Банковский сектор, потерявший недавно таких крупных игроков, как Открытие и Бинбанк, получит очередную порцию списанных кредитов.

Какой из банков упадет следующим, пока неизвестно, но каких ресурсов требует санация крупных банков, мы уже видели — суммы исчисляются сотнями миллиардов рублей.

Готовность правительства и ЦБ тратить быстро тающие резервы на спасение банков имеет пределы, и рано или поздно ЦБ "включит печатный станок". В условиях дышащей на ладан экономики это может запустить стагфляцию со всеми вытекающими последствиями.

Ну а дальше.. Никакого "дальше" для страны с названием "Российская федерация" при таком развитии событий не будет.

Но, как я уже говорил, я верю в чудеса. В чудеса, которые творят неравнодушные люди, объединяясь вместе. И я надеюсь, что их (вас, нас, как хотите) — неважно, богатых или бедных, сильных или слабых, окажется достаточно, чтобы прервать этот путь в никуда, по которому мы идем уже 18 лет.

Больше надеяться не на что и не на кого.

Вадим Жартун