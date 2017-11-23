В Заславле ввели платный проезд для детей, родители возмущены 23.11.2017, 11:43

Местным властям не понравилось, что дети катаются в автобусах «просто так».

В редакцию tut.by обратилась жительница Заславля Анна. В прошлую пятницу они с сыном-школьником ехали домой на городском автобусе. На часах было между 7−8 вечера. За себя мама оплатила, и тут кондуктор попросила купить билет ребенку. «Но ему восемь лет», — возразила Анна. На что специалист попросила ее обратить внимание на объявление за спиной. А там черным по белому: в городском транспорте школьники могут ездить бесплатно только до 19.00.

Анна спорить не стала и билет ребенку оплатила.

— У нас в городе три школы, некоторые дети учатся во вторую смену. А затем, после уроков идут на секции, в кружки. — говорит собеседница. — Все это заканчивается позже 19.00. Выходит, всем им, чтобы доехать домой, нужно платить.

Сын Анны также учится во вторую смену. Занятия у него заканчиваются в 18.10. Трижды в неделю у него до 19.30 тренировки.

— Обычно тренер подвозил его на машине, поэтому мы и не сталкивались с такой проблемой, а тут я забирала его сама, — продолжает мама. — Но почему в Минске дети в любое время могут бесплатно ездить на общественном транспорте, а в нашем маленьком городке нет? Это ведь не справедливо.

На автобазе города Заславля объясняют: платить или не платить ученикам за проезд решает местная власть.

— Минские депутаты решили, что проезд для школьников бесплатный, но так не везде, — объясняет позицию организации Галина Малиновская, инженер по пассажирским перевозкам. — Я звонила в Борисов, в Вилейку, там тоже оплату ученикам ограничивают.

По словам специалиста, правило платить после 19.00 действует в их городе не первый год. Объявления об этом в общественном транспорте были еще в 2016-м.

— В Заславле всего три школы. Мы позвонили в каждую и выяснили, что последние уроки во вторую смену заканчиваются в 18.30, — говорит Галина Малиновская. — Автобус идет в 18.48, дети на него успевают и добираются домой. А если они едут позже, то нужно платить.

— Но почему?

— На улице холодно, в автобусе тепло, в итоге мы столкнулись с такой проблемой, что по вечерам дети просто так катаются в общественном транспорте — балуются там, и разрисовывают салон, — отвечает инженер по пассажирским перевозкам. — Вообще, если следовать букве закона, то у ученика должна быть справка, где указано место жительства и место учебы, чтобы ребенок добирался в школу и со школы. Даже, если дети едут в ту же «музыкалку», по логике они должны платить. Но мы уже на это закрываем глаза, и денег с них днем не требуем.

В выходные, уточняет специалист, за проезд в общественном транспорте Заславля ученики должны платить.

Напомним, после того как в справках школьников появились адрес и фотография, в пресс-службе Министерства образования пояснили: с 1 сентября по 30 июня школьники могут бесплатно пользоваться общественным транспортом от дома к месту учебы и обратно. Что же касается других маршрутов, решение по ним принимают местные органы власти.

При этом в министерстве уточнили, что детей не ограничивают только проездом от дома до школы.

— Ведь ребята занимаются в секциях, музыкальных школах, кружках — и туда им тоже необходимо добираться, — рассказывала Людмила Высоцкая, пресс-секретарь Министерства образования.