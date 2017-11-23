Для белорусов придумали новые коммунальные тарифы 13 23.11.2017, 11:59

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Фото: kp.by

Сначала их опробуют на жителях Минска.

В Беларуси разработали дифференцированные тарифы на вывоз мусора. В ближайшее время их введут в Минске, сообщил заместитель начальника управления — начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков на круглом столе редакции газеты «7 дней».

После «обкатки» в столице будет введен и в других городах, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

— В ближайшее время в столице планируем ввести дифференцированный тариф. Это значит, что вскоре будет введено два тарифа для вывоза и переработки и захоронения ТБО: один, меньший, для тех, у кого нет мусоропровода, и на порядок выше — у тех, кто живет в домах с мусоропроводом, — рассказал Дмитрий Плашков.

— Тариф уже разработан, утвержден и проходит согласование. Кроме того, городу предстоит обеспечить необходимое количество контейнерных площадок согласно нормам, соответствующим количеству проживающих жителей. Здесь городские службы еще сделали не все, но данные работы планируется завершить в 2018 году.

При этом начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Марина Толстик добавила, что «дифференцированный тариф после его «обкатки» в Минске будет введен и в других городах».

Ранее Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагало рассчитывать тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами исходя из количества прописанных в квартире (или в доме) человек. Сегодня расчет производится исходя из кубических метров образовавшихся отходов, который устанавливается отдельно в каждом районе и крупном городе.

Новый подход к формированию тарифа по обращению с ТКО, по словам специалистов министерства, позволит исключить возможность субъективного установления норматива образования ТКО, сделает понятной начисление платы, а также станет стимулом для организаций ЖКХ к снижения затрат.

Также министерство предлагало переход к дифференцированной оплате за обращение с отходами ТКО в зависимости от качества оказания услуг (в частности, наличия мусоропровода, периодичности вывоза, наличия контейнеров для раздельного сбора отходов или подворового объезда). Предполагается, что тариф для домов, где налажен раздельный сбор отходов, будет ниже, нежели для тех, где все отходы сбрасываются в общий мусоропровод.

Планируется, что к началу 2018 года вывоз твердых коммунальных отходов подорожает на 19%.