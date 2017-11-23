Тайная война Моссада 23.11.2017, 12:07

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Хасан Насралла

Кто лишил Насраллу спрятанных миллионов?

Как сорвали попытку Исмаила Хании провезти в Газу 40 миллионов долларов? Куда подевались деньги Арафата, вложенные в Южную Америку? Ответы - в книге адвоката Ницаны Даршан-Лайтнер, участницы тайных операций, пишет Ницана Даршан-Лайтнер для vesty.co.il.

В 2007 году близкий к "Хизбалле" ливанский бизнесмен Салах Азаддин слетал в княжества Персидского залива в поисках больших денег для восстановления Ливана после Второй ливанской войны. Кто пообещал Азаддину посредничество - неизвестно, очевидно лишь, что посредник оказал на ливанца неизгладимое впечатление. Азаддин вложил в дело собственные капиталы, после чего стал получать - и быстро - огромные прибыли, создал инвестиционную компанию, куда приходили многочисленные инвесторы, поддерживавшие "Хизбаллу". Сообщалось, что инвестициями занимался и сам Насралла.

Ницана Даршан-Лайтнер. Фото: "Едиот ахронот"

Но однажды лавочка закрылась: вернулся чек высокопоставленного полевого командира. Азаддин посчитал, что это ошибка, позвонил в банк, но оттуда сообщили, что счет обнулен. Все прочие банки также сообщили, что он лишился своих капиталов. Азаддин отчаянно названивал в Дубай - телефон не отвечал: компаньоны из Персидского залива исчезли, не оставив следов. Расследования "Хизбаллы" не помогли, сам "Абу-Мейдофф" ничего не понимал.

- А в Тель-Авиве не удивились: "Хизбалла" была под прицелом Мосада, - говорит автор книги "Гарпун: секреты тайной войны против террористических денег" адвокат Ницана Даршан-Лайтнер. - Подразделение "Гарпун" отвечало за поиск и ликвидацию денег террористов, прежде всего палестинских, но оно не оставляло без внимания и других, вроде "Хизбаллы". В арабском мире подозревали израильтян, но доказать ничего нельзя было.

Хасан Насралла

Даршан-Лайтнер отлично знает материал: она не только интервьюировала разведчиков из Мосада, включая его бывшего босса Меира Дагана, но ее опыт и познания гораздо глубже.

Встречи с КГБ

Однажды в 2002 году зазвонил ее телефон. Мужской голос сообщил: "Надо поговорить".

- Я была потрясена: звонивший представился членом Совета по национальной безопасности. Нельзя было кому-либо что-то рассказывать, даже вносить встречу в расписание.

Даршан-Лайтнер живет с шестью детьми в Модиине. С разведкой она прежде связей не имела.

- Я пошла в некое здание в Тель-Авиве, где меня тщательно обыскали и опросили. Обычные офисы, коридор. Завели в комнату, тот, кто со мной разговаривал по телефону, представился. Он был русского происхождения, его даже называли "КГБ". С ним были еще двое.

Они заинтересовались правозащитной организацией "Шурат ха-дин", во главе которой стоит Даршан-Лайтнер: евреи-активисты, ведущие в судах борьбу за права жертв террора. Организация нанимает лучших адвокатов, включая бывших прокуроров США, Канады и Европы, преследуя страны и организации, прямо или косвенно финансирующие террористов.

- Я рассказала все. Против кого действуем, в каких странах, сколько можно получить по приговорам в американских судах, как можно добиться ареста имущества. Один из мужчин презрительно посмотрел на меня и сказал: "Что, ты снизила кредитный рейтинг ХАМАСа?"

Я объяснила, что целью были американские организации, собирающие пожертвования на бедных в арабских странах, и неонацисты. Мы подавали иски, доказывая вовлеченность в теракты, получали приговоры и арестовывали счета, уничтожали этих террористов экономически. Они не поверили мне, и мы расстались. После этого я получила в США приговор против ХАМАСа. Тогда Израиль изъял средства из палестинских банков, и мы попросили, чтобы эти деньги пошли на реализацию приговора. Мне опять позвонил "КГБ" и предложил встретиться в кафе. Он попросил подготовить обзор нашей деятельности. Прежнее высокомерие как волной смыло. Как видно, в Мосаде поняли, что дело полезное. Потом были другие встречи, где обсуждались идеи: можно ли юридически подавать иски против ПА, как подавать иски против Национальной нефтяной компании Ирана, Канадско-ливанского банка и многое другое.

Миллионы в чемодане

Чтобы понять, как началась израильская война против террористических капиталов, надо вернуться в девяностые. В аэропорту Бен-Гурион были задержаны арабские ростовщики с большими деньгами "для палестинского сопротивления". Тогда разведка сообразила, что ХАМАСу и "Исламскому джихаду" поступают миллионы долларов. Потом деньги текли из Ирана и государств Персидского залива. На эти средства ХАМАС готовил террористов-самоубийц. Иранские деньги поступали в Ливан, Газу и на Западный берег при помощи банковской системы. Все законно, как их достанешь?

Меир Даган в бытность главой Мосада. Фото: ЛААМ

- 1995 год, взрываются автобусы. Даган, тогда советник начальника Генштаба по террору, обратился к Рабину, давшему добро на создание подразделения "Гарпун". Его укомплектовали служащими разведывательных организаций - агентами, а не бухгалтерами - и организаций, связанными с проблемой: Налогового управления, минфина, полиции. Поначалу "Гарпун" подчинялся Совету по национальной безопасности, но тогда люди гибли на улицах и в транспорте, и разведка не хотела отвлекаться на финансовую войну, она хотела ловить террористов. Поэтому никто не принял дело всерьез. Только после начала второй интифады, когда Шарон назначил Меира Дагана главой Мосада, дело сдвинулось. Даган никогда не забывал о "Гарпуне". Тем более что Ариэль Шарон знал о существовании документов, доказывающих, что на полученные от Европы деньги Арафат финансирует террор. Он хотел заполучить их.

В своей книге Даршан-Лайтнер пишет: "Личного финансиста Ясера Арафата Мухаммеда Рашида пригласили в одну южноамериканскую страну. Там по согласованию с властями незадолго до этого открыли компанию с шикарными офисами и хорошенькими секретаршами. Рашида отвезли туда. Он был очарован и инвестировал в эту компанию. Ожидаемо высокая доходность помогла ему убедить Арафата. Доходность взлетела еще выше, комиссионные резко упали. Аппетит Рашида и Арафата пришел во время еды, и они продолжали вкладывать деньги. Но однажды Рашид позвонил - и ему не ответили. Компания закрылась, и не менее 100 миллионов долларов Арафата исчезли".

Митинг в Газе в память об Арафате, 2017 год. Фото: AFP

Мосад занимался не только финансовыми манипуляциями, он помогал "Шурат ха-дин" бороться с финансированием террора. "Гарпун" подбирал документы и банковские материалы, завел список организаций, которым можно предъявлять иски.

- Была заинтересованность, были встречи, они интересовались, что можно сделать, как можно организовать процесс.

- Как вы сотрудничали?

- В 2002 году Исмаил Хания собрал в Иране 40 миллионов долларов. Передавать средства в Газу через банковскую систему было нельзя. Он сложил их в чемодан, полетел рейсом Тегеран - Хартум и из суданской столицы на грузовике поехал в Египет. Этот популярный у контрабандистов маршрут существует и сегодня. КПП "Рафиах" контролировал Израиль. Хания мог въезжать-выезжать с дипломатическим паспортом как глава правительства Газы. Армейская разведка знала о деньгах, но именно глава Мосада должен был решить, как изъять 40 миллионов. Думали подослать бедуинов, чтобы ограбить Ханию, но потом отказались от этого. В конце концов его задержали на границе на несколько часов. Лига арабских государств, напомнив Израилю о дипломатической неприкосновенности Хании, которая распространялась и на чемоданы, тем не менее предложила лидеру ХАМАСа открыть банковский счет на имя ЛАГ в Каире, после чего за день-два руководители лиги решат, как перевести деньги в Газу.

Исмаил Хания. Фото: AFP

Хания согласился и вложил 35 миллионов, а пять оставил себе и с ними поехал в Газу.

- Военные сообщили нам и спросили, можем ли мы помешать Хании, - продолжает Даршан-Лайтнер. - У нас был приговор американского суда против ХАМАСа на сумму 100 миллионов долларов. Иск подали двое сирот, чьи родители погибли в Бейт-Шемеше в 1996 году. У ЛАГ есть офис в Вашингтоне, поэтому вашингтонский суд мог принять иск и арестовать их деньги в любом месте. Обвинение утверждало, что деньги на каирском счету принадлежат ХАМАСу. ЛАГ подала просьбу об отсрочке, но мы добились исполнения приговора, убедив судью.

- Зачем Государству Израиль нужна ваша организация?

- Соображения государства могут изменяться вследствие внешних причин, подписанных им договоров и деклараций. Общественная организация свободнее.

Особые доказательства

Борьба "Гарпуна" против "Хизбаллы" началась незадолго до Второй ливанской войны. "Их представители встретились с американцами, чтобы надавить на Канадско-ливанский банк и другие ливанские финансовые учреждения, отговорить от обслуживания террористов. Но американцы не согласились, опасаясь разрушения финансовой системы Ливана. Тогда Израиль воспользовался войной. Даган предложил разбомбить банки и сказал Ольмерту: "Я не могу конфисковать деньги. Зато знаю, какие банковские филиалы надо бомбить". Так и сделали. Это стало ударом для "Хизбаллы": она осталась без наличных и информации. Мы обратились к Мосаду. Я сказала, что нужно давить на банки, имеющие филиалы в США, где судебная власть может заморозить их средства. Мы провели исследование и увидели, что у Канадско-ливанского банка нет филиалов в США. Тогда мы выяснили, какой банк США представляет их интересы. "Гарпун" подсказал, что это банк "Американ экспресс". Мы в иске утверждали, что Иран переводит деньги "Хизбалле" через этот банк, и смогли предоставить свидетельства - номера счетов, вид валюты. Суд объявил Канадско-ливанский банк вне закона, подверг санкциям и начал против него уголовное дело. Закончилось дело штрафом в 114 миллионов и запретом для американских банков иметь с ним дело.

В итоге банк закрылся. Этот иск послужил устрашающим примером другим банкам, ведшим дела со странами, поддерживающими террор. Многие порвали связи с террористическими организациями и исламскими благотворительными обществами: никому не нужны многомиллионные штрафы и отрицательный пиар. Если международная банковская система прекратит сотрудничать с Газой, это ударит по финансированию террора.

Книга Даршан-Лайтнер вышла в одном из крупнейших нью-йоркских издательств Hachette с рекомендациями бывшего главы Мосада Тамира Пардо и экс-главы ЦРУ Джеймса Вулси. Ее выход сопровождался многочисленными интервью на Fox News, программами на радио и лекциями американских специалистов. Вскоре ее переведут на иврит.

- Экономическая борьба против террора - это важное средство, которое изобрели в Израиле, но со временем приняли во всех западных странах. Она серьезно влияет на террористов, лишая их средств, -говорит автор книги.

Даршан-Лайтнер и ее соавтор Сэм Кац часто встречались с Меиром Даганом в его доме в Тель-Авиве, в последний раз - за год до его смерти. Даган стоял у истоков подразделения "Гарпун". О том, что было связано с разведкой, он говорил мало и осторожно, обо всем остальном - с пониманием.

И хотя сейчас деятельность Мосада в этом направлении покрыта тайной, нет сомнений, что террористы всегда чувствуют дыхание израильской разведки.