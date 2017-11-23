Норвежский биатлонист: Моя задача — отправить Бьорндалена на пенсию 5 23.11.2017, 12:12

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Эрленн Бьёнтегор

27-летний Эрленн Бьёнтегор выиграл масс-старт на предсезонном международном турнире в Шушене.

Норвежский биатлонист Эрленн Бьёнтегор считает, что сможет занять в сборной место легендарного Уле-Эйнара Бьорндалена, сообщает Sportbox.

Накануне 27-летний Эрленн Бьёнтегор выиграл масс-старт на предсезонном международном турнире в Шушене и стал вторым в спринте, однако Бьёнтегору все равно не нашлось места в составе команды на первый этап Кубка мира.

— Уле-Эйнар продолжает выступать, потому что он ждет, что кто-то придет и займет его место. Это моя задача. Он соревнуется на действительно серьезном уровне, несмотря на то, что ему уже 43 года. Но есть те, кто стоит за ним. Моя задача — отправить его на пенсию, — приводит слова Бьёнтегора TV2.no.

Эрленн Бьёнтегор дебютировал в Кубке мира в 2012 году. Его лучшим итоговым местом в общем зачете Кубка мира является 40-е место в сезоне-2016/17. Самый высокий результат в индивидуальных дисциплинах Кубка мира — 5-е место в гонке преследования в Преск-Айле в сезоне-2015/16. Еще два раза в карьере попадал в топ-10: 7-я позиция в индивидуальной гонке в сезоне-2012/13 в Эстерсунде и 8-я строка в преследовании в Рупольдинге (2016/17).

8-кратному олимпийскому чемпиону Уле-Эйнару Бьорндалену 27 января исполнится 44 года.

Первый этап Кубка мира — 2017/18 стартует в Эстерсунде 26 ноября.