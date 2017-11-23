«Полезных радионуклидов не бывает» 2 23.11.2017, 12:21

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Ученые рассказали про рутений-106, облако с которым прошло над Беларусью.

В результате возможного выброса радиации под российским Челябинском в сентябре радиоактивное облако прошло над Браславом и Пинском, но загрязнения территории Беларуси не произошло, уверяет Белгидромета.

Чем опасен для здоровья радиоактивный изотоп рутений-106? Могла ли радиация осесть на территории Беларуси? Что делать, если вы уже облучились рутением? «Радыё Свабода» обратилась с этими вопросами к профильным ученым.

«Мы не занимаемся именно этим радионуклидом»

В белорусском Институте радиологии объяснили, что не изучают этот радиоактивный элемент. А мониторингом радионуклидов в воздухе занимается Белгидромета сказал директор Института радиологии Александр Зайцев.

- Мы не занимаемся именно этим радионуклидом. Мы занимаемся проблематикой чернобыльских территорий. То есть теми долгоживущими радионуклидами, выпавшими в результате аварии на ЧАЭС. Они живут долго, и проблема остается на многие годы.

- Однако этот радионуклид может появиться в результате аварии на любой АЭС?

- Да, если будет какая-то авария, он входит в состав изотопов, выброс которых может произойти.

- А кто-нибудь в Беларуси изучает рутений?

- Я думаю, что ведется только мониторинг. Я не слышал, чтобы кто-то занимался научными исследованиями.

Период полураспада рутения-106 составляет чуть более года (373 суток). Этот изотоп - один из продуктов распада урана-235, который применяется в ядерном оружии и в качестве топлива в ядерных реакторах. Рутений или получают искусственно, или он находится в составе отработанного ядерного топлива.

«Беларусь должна иметь свою глобальную систему контроля»

По словам сотрудника Института радиационной безопасности «Белрад» Павла Фарботко, остаться на территории Беларуси рутений-106 не мог, так как его концентрация в воздухе была невелика.

- Я думаю, что если бы было что-то значительное, то наши приборы это бы зафиксировали. У нас есть прибор, которым можно проверить этот изотоп и зафиксировать его. Но для нас большая проблема - постчернобыльские цезий и стронций.

- Достаточный ли в Беларуси собственный контроль радионуклидов в окружающей среде?

- Я думаю, что этот контроль недостаточен. Ведь вокруг Беларуси размещены две действующие АЭС, Смоленская и Ровенская. Были Игналинская и Чернобыльская, есть могильники, возводится собственная АЭС. Беларусь должна иметь свою глобальную систему контроля. Хотя есть что-то глобальное случится, то оно зафиксируется. А небольшой выброс того же рутения можно и не зафиксировать, мы можем этим дышать и употреблять это с воздухом или водой. И даже знать не будем.

«По-видимому, была какая-то аварийная ситуация»

Ведущий научный сотрудник Полесского радиационно-экологического заповедника Константин Буздалкин говорит, что замеров рутения не делали - известны только результаты замеров Белгидромета.

- Хотя фактических данных, цифр о концентрации, про объемную активность в воздухе, в том числе в зоне дыхания населения, не было приведено. Просто сообщили, что концентрация незначительна, которая не создает радиационных рисков. У меня нет никаких причин не доверять. Если бы были значительные уровни этого изотопа в воздухе, то наши приборы зафиксировали бы. Но такого не было.

По словам Константина Буздалкина, выброс рутения не был связан с аварией на АЭС, иначе вместе с ним зафиксировали бы другие сопутствующие изотопы. Ведь в процессе ядерного синтеза образуется около 600 радионуклидов.

А почему появился именно рутений-106? Ради чего-то его, видимо, выделяли, хранили, а потом, видимо, была какая-то аварийная ситуация.

- А он вреден для здоровья?

- Да, как и любой радиоактивного элемента. Полезных не бывает, это точно.

- Но почему сразу не сообщили про рутений, обнаруженный в атмосфере в Беларуси и в России?

- Это мне тоже странно. Но они обязаны сообщать в случае, когда дозы превышают допустимые.

- Что делать, если кто-то облучился рутением?

- Нужно проводить дезактивацию, попытаться вывести радионуклиды из организма. Плохо, когда радионуклиды, если они еще биологически значимые, через легкие осядут в органах и тканях. Тогда оттуда их вытянуть довольно трудно. Для этого существуют определенные препараты. Но это невозможно, чтобы значительные дозы были обнаружены в Беларуси. Ведь все лаборатории сразу поднимут шум.

Рутений-106 был зафиксирован в Браславе и Пинске

В официальной сводке «Росгидромет» заявил про превышение уровней радиации на всех постах Южного Урала и фиксацию «экстремально высокого» загрязнения радиоактивным изотопом рутений-106 с 25 сентября по 1 октября, и упомянул, что радиоактивный рутений раньше фиксировали в ряде европейских стран.

На запрос журналистов в Белгидромете сообщили, что рутений-106 был зафиксирован 3-5 октября в Браславе и Пинске. Однако загрязнения территории не произошло, а количество изотопов было незначительным.

В Министерстве природы Беларуси сказали, что российские власти официально не информировали о выбросе рутения под Челябинском.