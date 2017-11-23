Стало известно, как цвет в рекламе влияет на наш выбор 1 23.11.2017, 12:27

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Журналисты провели небольшой эксперимент.

Вот набор цветов: голубой, зеленый, оранжевый, желтый, красный. Закройте глаза и представьте себе что-то, ассоциирующееся с этими цветами. А теперь мы попробуем угадать ваши ассоциации. Итак, по порядку: небо, листва, апельсин, солнце, кровь. Если ни один пункт не совпал, то вы либо невероятно креативный гений с богатым жизненным опытом, либо дальтоник, и этот текст вряд ли будет вам полезен.

Если же мы попали в точку хотя бы в одном случае, тогда предлагаем вам вместе с tam.by погрузиться в изучение цветового восприятия и увидеть на примерах, как лихо маркетологи используют один из самых сильных инструментов воздействия.

Наверняка вы хотя бы раз в жизни слышали о таком понятии, как “психология цвета”. Этот раздел психологии изучает то, как мы воспринимаем цвет, в зависимости от культурных, социальных, физиологических, эмоциональных и ряда других факторов. Кроме этого, у каждого человека есть личный опыт, связанный с профессией, увлечениями и ситуациями, которые случались с ним в жизни. Поэтому точно сказать, как кто-то отреагирует на определенный цвет, невозможно: сколько бы ни говорили о том, что желтый вызывает радость, вы будете игнорировать этот цвет, если он вам не нравится или вызывает противоположные эмоции. Однако в мире, где 85% покупателей называют именно цвет первоочередной причиной выбора товара, маркетологи и дизайнеры не могут смириться с этим “невозможно”. Мы попробуем раскрыть их заговор и рассказать вам, как перестать реагировать на цвета так, как от нас ожидают.

Почему мы выбираем определенные цвета?

Существует множество теорий о том, почему мы предпочитаем тот или иной цвет. Например, эволюционная предполагает, что женщинам нравится красный, потому что они еще со времен собирательства должны были уметь увидеть спелые ягоды и плоды в зеленой листве. Мужчины же, наоборот, занимались охотой и рыбалкой, соответственно им ближе синий, цвет воды, или цвета животных, которых они выслеживали: коричневый, серый, черный.

Сторонники лингвистического подхода уверены, что даже название цвета вызывает определенные чувства, потому что неосознанно мы реагируем на рекламу и внушение нам “цветовых стереотипов”. Например, трансляция предметов красного цвета как показателей решительности, соблазнительности и успеха. Встретив в тексте слова “Ферарри” или “помада”, мы в воображении автоматически окрасим их в алый, потому что тысячу раз видели эти предметы в таком цвете.

В то же время красный говорит о чем-то, на что нужно обратить внимание, потому что оно отличается: стоит дешевле, выглядит ярче, слаще на вкус. Так, многие компании побуждают своих клиентов к покупкам, используя ярлыки с надписью “Красная цена”. Есть также исследование о том, что покупатели предпочитают обычным названиям цветов более изощренные. Вы охотнее предпочтете “мятный” простому голубому или “марсалу” скучному бордовому.

Еще одна вещь, которая влияет на выбор, это наш гендер. Согласно известному исследованию Джо Хэллока, проведенному в 2003 году, большинство мужчин и женщин схожи в любви к синему и зеленому цветам и нелюбви к коричневому и оранжевому, однако насчет фиолетового мнения разделились: среди женщин только 8% назвали его нелюбимым, тогда как среди мужчин 22% не являются его поклонниками.

Существуют науки, например, цветоведение, которые анализируют процессы восприятия цветов на основе физических, физиологических и психологических реакций. Именно благодаря работе ученых из этой области мы знаем, как цвета влияют на настроение или состояние – тот же красный заставляет дыхание участиться, а сердце биться сильнее.

Понимая, какое огромное влияние может оказать правильный выбор цвета на привлечение новых покупателей, отделы рекламы всего мира штудируют исследования и книги цветоведов. Давайте рассмотрим на примерах, как с помощью цвета нами пытаются манипулировать.

Красный

Самый популярный и самый многозначный в рекламе цвет. Ни один другой не вызывает такого спектра эмоций и ассоциаций, как красный. Согласно опросам, у многих людей этот цвет связан с опасностью, тревогой, яростью и страхом. Кажется, это не очень хорошие эмоции, чтобы ассоциировать с ними свой бренд или товар. Но дело в том, что эти чувства абстрактные, то есть они вызывают представление на подсознательном уровне. Но многие бренды используют другие аспекты, создавая вокруг цвета историю.

Например, “Кока-Кола” сделала красный цветом Рождества, удовольствия и приятного ожидания. Этим пользуются другие компании, потому что им выгоднее подстроиться под представление, которое у вас уже сформировано, чем создавать новое. Производители одежды в зимних коллекциях часто используют красный цвет, потому что в этот период его легче продать. Кому нужен желтый или фиолетовый свитер с оленями?

Доказано, что красный вызывает неосознанное чувство голода, поэтому все известные сети фастфуда имеют в названии красный цвет. Еще одно устойчивое использование красного – привлечение внимания. Поэтому всевозможные “акции”, “скидки” и “распродажи” написаны или красным цветом, или на красном фоне. Он возбуждает интерес, призывает действовать, поэтому если видите обилие этого цвета в магазине, будьте уверены: вам пытаются хотя бы что-то продать. Соблазняясь иллюзией активности и решительности, на самом деле вы просто идете на поводу у яркой приманки.

Желтый

Пожалуй, второй по популярности цвет. Кроме того, что он такой же яркий, как красный, и так же активно используется для привлечения внимания (когда будете в магазине, посмотрите, каким цветом обозначены ярлыки со сниженной ценой), у желтого есть своя линейка ассоциаций. Вы наверняка назовете их сами, поэтому давайте сверим списки: радость, тепло, энергия, солнце, детство, позитив. Улыбающийся смайлик недаром не синий и не розовый.

Цвет молнии и такси во всем мире, желтый ассоциируется с чем-то быстрым и стремительным. А теперь посмотрите, как желтый в сочетании с другими цветами влияет на восприятие скорости:

Из-за яркости и солнечности желтый любят дети – и производители детских товаров этим исправно пользуются, убеждая родителей, что желтые баночки замечательный выбор. При этом составы часто небезопасны для малышей, поэтому призываем мам и пап обращать внимание не только на внешний вид, но и на содержимое.

Этот цвет также ассоциируется с домом и бытом. Упаковки моющих средств, резиновые перчатки и губки для посуды традиционно делают желтыми, поэтому специально или нет, но производители укрепляют в нашем сознании связь желтого и домашних дел, поэтому выбирая между желтым и фиолетовым средством для мытья окон, мы можем бессознательно выбрать первое – просто потому, что уже привыкли.

Зеленый

Цвет жизни, природы, движения и согласия. Прочно ассоциируется с пользой для здоровья и правильным выбором, потому и стал одним из самых любимых у некоторых недобросовестных производителей. Появилось даже понятие “зеленый камуфляж” или “гринвошинг” (от англ. green – зеленый). Это один из методов маркетинга, который создает вокруг продукта или услуги “зеленый” образ, когда на самом деле для этого нет оснований.

Существуют довольно безобидные примеры гринвошинга – например, на упаковку гречки помещают изображение зеленого листика и надпись “100% натурально”. Да, это может быть сделано для того, чтобы вы предпочли именно эту упаковку, но глобально не принесет вам вреда – в конце концов, это просто гречка. Однако есть и действительно опасные примеры, когда маркетологи, стремясь продвинуть товар за счет спекуляции на тему пользы и экологичности, могут продать вредные для здоровья товары вроде бытовой химии, прикрывшись несертифицированными значками “эко”, “био” и ”органик”. Чтобы не попасться на эту удочку, научитесь разбираться в составах продуктов и внимательно их читайте.

Вспомните еще один образ, возникающий при упоминании зеленого цвета? Верно, американские доллары, которые объединили представление о “зелени” и богатстве. Поэтому многие банки оформляют свой фирменный стиль в зеленом цвете.

Синий

Есть ли хоть один человек, который не слышал бы утверждения, что синий вызывает умиротворение? Сомневаемся. Тем не менее, это слишком категорично, если употреблять фразу без контекста: в одном случае синий действительно будет цветом спокойствия и уверенности (не зря многие авиакомпании выбирают его для своих лого), но в другом может быть связан со страхом – например, если мы боимся глубины и думаем об океане. Синий также единственный цвет, который неестественен для продуктов питания, поэтому может вызвать неприятные ощущения и даже тошноту, если встретится в еде.

Исследования отмечают, что синий и его оттенки являются любимыми у большинства населения, а благодаря нескольким популярным социальным сетям, синий также стал цветом общения. Действительно, этот цвет редко используют для “навязывания”, он скорее ассоциируется с чем-то нейтральным, спокойным, с водой и интеллектом. Впрочем, эти представления тоже могут быть использованы для манипуляции: например, если неизвестная компания хочет заслужить ваше доверие, она, вероятнее всего, прибегнет к синему для оформления своего логотипа.

Из-за стереотипов, которые окружают нас с детства, голубой считается цветом мальчиков, а синий – цветом мужчин, и этим ловко пользуются маркетологи, если хотят продать “мужской” товар – например, шампуни или гели для душа, хотя по составу они ничем не отличаются от остальных.