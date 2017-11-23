Во Львове отметят День Героев Беларуси 1 23.11.2017, 12:29

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Фото: RFE/RL

Жители Львова почтят память героев Слуцкого вооруженного восстания.

«27 ноября 2017 во Львове состоятся мероприятия с участием представителей оппозиционных сил Беларуси, посвященные празднованию Дня Героев Беларуси (годовщины Слуцкого восстания 1920 года).

27 ноября 2017 во Львове состоится празднование Дня Героев Беларуси - Дня Слуцкого вооруженного восстания. В этот день в 1920 году началось восстание слуцких крестьян под белорусским бело-красно-белым флагом против московских большевиков в защиту Белорусской Народной Республики.

Верим, что уже в ближайшем будущем белорусский народ вместе с украинским также осуществит свой исторический выбор независимости, европейских ценностей и свобод.

Для празднования 97-й годовщины Слуцкого вооруженного Ордена из Беларуси приедет делегация Движения солидарности "Разам", чтобы вместе с украинскими друзьями отметить мероприятие», - пишут организаторы мероприятия.