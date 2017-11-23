Плотницкий сбежал из Луганска 1 23.11.2017, 13:12

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Кортеж главаря «ЛНР» и окружения покинул город.

Автомобильный кортеж, в котором находятся главарь самопровозглашенной «Луганской народной республики» («ЛНР») Игорь Плотницкий, руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд других лиц выехал с территории Луганска, сообщает «Новая газета».

Правительственные здания при этом по-прежнему оцеплены вооруженными людьми, среди которых, предположительно, сотрудники «МВД ЛНР» и «министерства госбезопасности» соседней «Донецкой народной республики».

Напомним, накануне отстраненный от должности министр внутренних дел «ЛНР» Игорь Корнет отказался повиноваться покинуть свой пост и опубликовал видеообращение, в котором заявил, что некоторые высокопоставленные деятели самопровозглашенной республики, включая Тейцман и Шуркаеву — это агентура украинских спецслужб.

Вечером во вторник в Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донцека. Впоследствии МГБ ДНР официально признало, что проводит совместную спецоперацию с силовиками ЛНР против «украинских диверсантов».

Отметим, что Москва пока официально не комментирует происходящее в Луганске.