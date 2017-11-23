В Брюсселе протестуют против Лукашенко
- 23.11.2017, 13:30
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Белорусы Бельгии проводят акции против диктатора.
В Брюсселе проходят протесты против Лукашенко, несмотря на то, что он не поехал на саммит «Восточного партнерства», сообщает «Радыё Свабода».
24 ноября в Брюсселе начинается саммит стран-участниц инициативы Евросоюза «Восточное партнерство».
Это – первый саммит «Восточного партнерства», на который был официально приглашен правитель Беларуси Александр Лукашенко.
Однако 21 ноября Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что Лукашенко на саммит не поедет, белорусский делегацию возглавит глава МИД Владимир Макей.
Белорусы в Бельгии устраивают протесты против действий режима Лукашенко.