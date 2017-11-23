В Брюсселе протестуют против Лукашенко 23.11.2017, 13:30

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Белорусы Бельгии проводят акции против диктатора.

В Брюсселе проходят протесты против Лукашенко, несмотря на то, что он не поехал на саммит «Восточного партнерства», сообщает «Радыё Свабода».

24 ноября в Брюсселе начинается саммит стран-участниц инициативы Евросоюза «Восточное партнерство».

Это – первый саммит «Восточного партнерства», на который был официально приглашен правитель Беларуси Александр Лукашенко.

Фото: Valery Kalinovsky/facebook

Однако 21 ноября Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что Лукашенко на саммит не поедет, белорусский делегацию возглавит глава МИД Владимир Макей.

Белорусы в Бельгии устраивают протесты против действий режима Лукашенко.