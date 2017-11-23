Минчанка в ОАЭ: Фитнес-инструкторы получают до $4 тысяч в месяц 23.11.2017, 14:50

Елизавета Лусто уже четыре года живет в Абу-Даби.

Она — фитнес-инструктор: учит зумбе и аэробике. Tut.by расспросил минчанку Елизавету Лусто о переезде, тренировках для мусульман и ценах на абонемент.

«Чтобы стать тренером в ОАЭ, надо получить лицензию»

До того как уехать за границу, Елизавета отучилась в колледже на продавца продовольственных товаров, потом закончила Минский инновационный институт — получила диплом маркетолога электронной торговли. Но найти работу по специальности девушке было трудно.

— Маркетологом никто не брал. Только на «холодные» звонки. Но зачем для этого пять лет учиться в университете? — недоумевает она.

Интересное для себя занятие в Минске так и не выбрала. Окончив вуз, решила пожить в Турции — туда уже перебралась подруга, которая и помогла устроиться горничной в отель. А после Елизавета уехала в ОАЭ, где нашла работу в госпитале. Девушка бросила курить, пошла в спортзал. Позанимавшись фитнесом два года, решила сама стать инструктором. Тем более что физическая подготовка у нее была неплохая: Елизавета с детства танцевала.

— Чтобы работать тренером в Эмиратах, ты должен пройти там двухмесячные курсы, получить универсальный сертификат и на его основе — лицензию. Она выдается на год, — объясняет собеседница. — Наши «корочки» у них не котируются.

Публикация от Elizabeth😘⛱🌹☕UAE🌙🐎🐪twerk💇 (@lz1403) Сен 5 2017 в 1:34 PDT

«Фитнес-инструкторы получают до 4000 долларов в месяц»

Сейчас Елизавета ведет занятия по зумбе, степ-аэробике и аэробике с элементами боевых искусств — на английском языке. В белорусских залах инструкторы нередко составляют для клиентов еще и программы питания. В Абу-Даби такое недопустимо.

— Это вправе делать только врач-диетолог. Я могу лишь рассказать про основы сбалансированного питания, что есть перед тренировкой и после нее. Если инструктор расписывает вам рацион, наверное, он просто скачал его в интернете. Откуда ему знать про особенности питания, например, диабетиков, если у него нет медицинского образования?

Рабочий график Елизаветы — стандартные 8 часов в день. За такую работу фитнес-инструкторы в Абу-Даби получают от 800 до 4000 долларов в месяц. Вместе с другой девушкой Елизавета снимает комнату, платит 300 долларов в месяц. Но съем квартиры в Абу-Даби может стоить до тысячи долларов.

Публикация от Elizabeth😘⛱🌹☕UAE🌙🐎🐪twerk💇 (@lz1403) Май 26 2017 в 12:58 PDT

— Но там и квартиры совсем другие: большие, с тремя ванными комнатами.

Девушка признается, что ей пока нравится в ОАЭ. Во-первых, теплый климат: зимой в Абу-Даби, как летом в Минске: +25 градусов. Во-вторых, доступная брендовая одежда. Удержаться от покупок ей невероятно сложно, потому что торговые центры постоянно устраивают распродажи. Девушка признается, что на шопинг находит время каждую неделю. За раз тратит от 100 до 500 долларов — и говорит, что в Минске подобные покупки обошлись бы гораздо дороже.

«Сказать жене, что она потолстела, — это оскорбление в Эмиратах»

ЗОЖ в Эмиратах очень популярен, говорит Елизавета. Но групп по классической аэробике и пилатесу там почти не встретишь. Большинство тренеров занимается по программам, разработанным международной фитнес-компанией Les Mills. Это такие направления, как тренировка со штангой (body pump), аэробика с элементами боевых искусств (body combat) и танцевальные классы (body jаm). Зумба и стандартная «качалка» тоже очень востребованы. Елизавета смеется, что и в арабских тренажерках хватает любителей селфи:

— Мне кажется, везде есть люди, которые занимаются самолюбованием.

Безлимитный годовой абонемент на фитнес в Абу-Даби стоит около двух тысяч долларов. Он подразумевает и групповые классы, и тренажерный зал. В качестве бонуса клубы устраивают для своих клиентов акции: женщинам делают бесплатный маникюр, расписывают руки хной. Иногда проводят тренировки на пляже. По меркам Абу-Даби абонемент стоит не так и дорого.

Тренажерные залы разделены на две части: смешанную и женскую. Мусульманки занимаются в обычной спортивной форме. Когда идут в микс-зал, прячут волосы. Может ли у женщины быть инструктор-мужчина? Если девушка замужняя и чтит все традиции, такое исключено. Но, по словам белоруски, не все мусульманки настолько правильные.

Публикация от Elizabeth😘⛱🌹☕UAE🌙🐎🐪twerk💇 (@lz1403) Окт 13 2017 в 6:36 PDT

Большинство местных женщин — домохозяйки. Как считает Елизавета, на фитнес ходят в основном потому, что, кроме шопинга, им больше нечего делать. Мотив «похудеть для любимого» здесь встречается редко.

— Мужья им не могут сказать: «Ты потолстела, срочно займись спортом». Там это будет воспринято не как замечание, а как оскорбление, — замечает Елизавета.

Вообще, в Эмиратах другие стандарты фигуры. Если белорусы предпочитают худеньких, то там любят девушек с формами. Но при этом талия должна быть узкой. А какие мужчины нравятся местным женщинам?

— Красивые и нежадные, — смеется минчанка.