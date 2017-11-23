Активист «Европейской Беларуси» призвал Запад не верить пустым обещаниям властей 23.11.2017, 14:30

Андрей Шарендо

В Беларуси правозащитные вопросы переводят в ранг политических для дальнейшей «торговли» с Европой и США.

В Бресте прошла публичная дискуссия о проблемах смертной казни в Беларуси, в которой приняли участие европейские дипломаты и правозащитники, а также активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо, сообщает «Брестская газета».

Человека наказывают, чтобы предотвратить другие преступления. Но нет статистики, что смертная казнь способствует их снижению. Потому нужно менять отношение к понятию жизни, рассказала представитель общественной организации «Международная комиссия против смертной казни» (Испания) Анна София Грев на публичной дискуссии о смертной казни, которая прошла 22 ноября в конференц-зале гостиницы «Эрмитаж». В Норвегии, откуда Грев родом, смертную казнь отменили больше 100 лет назад. Когда произошел теракт, в котором погибли почти 80 человек, террорист (Андерс Брейвик, в Норвегии не называют его имя — прим. авт.) попросил, чтобы его казнили. Но люди решили, что нельзя целенаправленно забирать жизнь. «Вы можете сказать, что мы рисковали. Но с этого момента уровень преступности не вырос, а этого человека никто не уважает», — отметила Грев. Она обратила внимание, что в Беларуси не применяют смертную казнь для женщин. Но это не значит, что кто-то из женщин готов совершать тяжкие преступления.

Представитель общественной организации «Международная комиссия против смертной казни» Анна София Грев

Больше 60% белорусов поддержали смертную казнь, по данным исследования Penal Reform International, в котором приняли участие около 1 100 человек. Но в вопросе, где была градация по степени поддержки, менее 30% отметили, что поддерживают смертную казнь в высокой степени, привел данные исполнительный директор общественной организации The Death Penalty Project (Великобритания) Парвез Джаббар. Важно, как поставлен вопрос. Отвечая на бинарный вопрос «да» или «нет», люди могут иметь в виду не то, что у них спросили.

Исполнительный директор общественной организации The Death Penalty Project Парвез Джаббар

В Брестской области смертные приговоры не приводили в исполнение с 2009 года. «Мы можем проводить исследования, люди будут говорить, что они за сохранение. Но на практике смертная казнь не применяется», — подчеркнул Джаббар.

Правозащитник Роман Кисляк обратил внимание на то, что с 2009 года в комитет по правам человека ООН поступали обращения от осужденных на смертную казнь и их родственников. Комитет рассмотрел 6 дел и установил нарушения. Но люди не дождались решений — их расстреляли. С вопросом, как он относится к этой ситуации, Кисляк обратился к «депутату» «палаты представителей» Андрею Наумовичу.

Правозащитник Роман Кисляк

«Моя позиция — не вмешиваться в судебную деятельность. Если суд областной инстанции, верховный суд вынес решение в формате смертного приговора, то мы должны рассматривать вопрос введения моратория на исполнение смертных приговоров», — ответил «депутат палаты представителей», председатель постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.

Слева направо: представитель Общины Святого Эгидия (Италия) Аллесандро Салаконе, депутат Андрей Наумович

По словам Кисляка, есть проблема, которую можно решить до введения моратория на смертную казнь. В Беларуси тела расстрелянных не выдают родственникам, место захоронения не раскрывают. «Я не могу найти объяснение, причем тут родственники, почему им нельзя отдать тело», — отметил Кисляк.

«Давайте будем развивать мысль дальше. Ваши предложения? Сегодня смертный приговор привели в исполнение, что дальше делаем?» — спросил Наумович.

«Передавать тела родственникам в закрытом гробу», — ответил Кисляк. «Что дальше делаем? Давайте цепочку выстраивать. Где хороним?» — продолжил Наумович. На реплику из зала, что депутат уходит от ответа, тот заметил, что «должен знать предложение граждан». «Я с вами согласен. Когда мы подходим к вопросу введения моратория на исполнение смертных приговоров, мы сразу же занимаем эту тему», — сказал Наумович.

В качестве одного из аргументов сторонники смертной казни приводят то, что она дешевле, чем содержание человека, которого приговорили к пожизненному заключению. Но не обязательно тратить деньги налогоплательщиков — человек может работать в тюрьме, ответила Грев.

Слева направо: депутат Андрей Наумович, посол Италии в РБ Стефано Бьянки, посол Великобритании в РБ Фионна Гибб

В США в некоторых штатах применяют смертную казнь. Она обходится дороже, чем пожизненное заключение, подчеркнул Джаббар. Система США позволяет многочисленные юридические действия для приговоренных и для защиты и обвинения, они требуют финансовых затрат.

Смертная казнь не предусматривает для преступника шанса реабилитироваться. Но, какое бы тяжкое преступление человек ни совершил, он должен иметь возможность раскаяться, подчеркнула посол Ее Величества Королевы Великобритании в Республике Беларусь Фионна Гибб.

Введение моратория на смертную казнь не нарушает юридическую систему страны, которая применяет это наказание, отметил чрезвычайный и полномочный посол Италии в Республике Беларусь Стефано Бьянки. Не обязательно вносить изменения в законодательство, проводить референдум. В Бресте де-факто мораторий уже 8 лет. Но введение его де-юре даст возможность публично обсуждать проблему.

Проблема смертной казни политическая, считает активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо. По его мнению, в Беларуси нарушают политические права, права демактивистов, право на свободу собраний. Экономика переживает не лучшие времена. Потому проблема смертной казни «просто козырь, который можно использовать, чтобы наладить диалог с Западом». Шарендо призвал международных экспертов «не вестись на пустые обещания».

«Это личная позиция человека, он имеет право ее высказать», — ответил Наумович.