Названы самые угоняемые машины в Минске 23.11.2017, 14:38

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За 10 месяцев в столице совершено 25 краж и 86 угонов автотранспорта.

Об этом пишет «Минск-Новости». Чаще всего крадут ВАЗ, VW и Toyota.

— Угон — это завладение транспортным средством или маломерным судном и поездка на нем без цели хищения. Преступление считается совершенным с момента отъезда транспортного средства с места его нахождения. Кража — это одна из форм хищения, под которой понимается умышленное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью. Простыми словами, угоняют транспорт для того, чтобы временно использовать его как средство передвижения. Кража же предполагает получение материальной выгоды — как от обращения автомобиля в свою пользу (либо пользу своих близких), так и от его реализации целиком либо по частям, — отметил первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома Владимир Рудишкин.

По данным ГУВД Мингорисполкома, в нынешнем году похищали и угоняли машины следующих марок: ВАЗ — 21, VW — 11, Toyota — 10, Ford и BMW — по 8, Peugeot — 7, Mercedes, Citroen и Mazda — по 6, Renault — 4, Fiat — 3, «ГАЗ», «ЗАЗ», Audi, Volvo, Honda, Hyundai — по 2, Dodge, Opel, Chevrolet, ИЖ, МАЗ, «москвич», мотоциклы Honda и Suzuki — по 1, а также один погрузчик Toyota.

Зачастую кражи и угоны совершались в ночное время. Из общего числа заявленных в розыск автомашин большинство (около 60%) не были оборудованы охранной сигнализацией.

Столичным правоохранителям удалось раскрыть с начала года 15 краж (60% случаев от общего числа) и 82 угона (95,3%).