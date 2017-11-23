Частная разведка США объяснила, почему Кремль допустил войну «ДНР» и «ЛНР» 5 23.11.2017, 15:38

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Фото: EPA/UPG

Пока непонятно, чьи силы контролируют Луганск.

Вооруженные люди в форме без опознавательных знаков продолжают блокировать административные здания и перекрывать улицы в оккупированном Луганске. В городе идет борьба за власть между пророссийскими группировками, которые контролируют часть украинского региона. Почему Кремль мог позволить внутренним распрям между главарем так называемой «Луганской народной республики» Игорем Плотницким и «экс-главой МВД» Игорем Корнетом зайти так далеко, объяснила частная американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor, материал которой есть в распоряжении «Апострофа».

Неизвестные вооруженные люди появились на улицах Луганска 21 ноября после того, как главарь так называемой ЛНР Игорь Плотницкий уволил «министра внутренних дел» Игоря Корнета. Плотницкий и Корнет в прошлом боролись за влияние на неподконтрольной Украине территории Луганской области, и зреющий конфликт, похоже, перешел в новую фазу с отстранением Корнета. Тем не менее пока не сообщалось о вооруженных столкновениях в городе.

Хотя многочисленные данные свидетельствуют о том, что Москва оказывает экономическую, политическую и военную помощь боевикам (в частности, путем прямого вторжения войск РФ в Украину, - «Апостроф»), Кремль продолжает отрицать свое вмешательство в события на Донбассе. Комментируя недавние события в Луганске, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за ситуацией и что в Кремле есть «понимание» относительно противостояния, но не дал более подробной информации.

Пока остается неясным, чьи силы фактически контролируют Луганск – Плотницкого (несмотря на появившиеся слухи о бегстве главаря ЛНР в Россию, - «Апостроф») или Корнета. Некоторые российские СМИ сообщали даже, что вооруженные люди, оцепившие центр города, - это боевики так называемой ДНР, которые прибыли из соседней Донецкой области поддержать Корнета.

Как бы там ни было, интерес Кремля заключается в поддержании стабильности в Луганске. Москва могла допустить эскалацию ситуации, чтобы создать впечатление, что Россия не контролирует сепаратистские силы напрямую, и добавить «правдоподобия» в отрицание своей роли в конфликте. Однако маловероятно, что Кремль позволит ситуации ухудшиться до такой степени, что внутренняя ссора боевиков станет угрожать его контролю над оккупированной территорией или его переговорам о вводе миссии миротворцев ООН на Донбасс, делает вывод частная разведка США.