Александр Хацкевич: Киевское «Динамо» хочет попасть в историю, а не влипнуть 23.11.2017, 15:50

Александр Хацкевич

Фото: EPA

Белорусский специалист ставит перед собой только самые высокие задачи.

Белорусский главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич в преддверии выездного матча группового этапа Лиги Европы с албанским "Скендербеу", который пройдет в четверг, 23 ноября, прокомментировал выступление команды, досрочно завоевавшей путевку в 1/16 финала, пишет Прессбол.

- Вам приятно, что "Динамо" первым пробилось в плей-офф Лиги Европы?

- Большого значения этому не придаю. Главным был выход в следующую стадию, хотя должен сказать, что пока мы своей цели в группе не достигли. Наша задача — первое место. Когда сделаем это, тогда, может, будет минимальная удовлетворенность.

- Как подытожите выступление команды после четырех туров?

- У нас были разные игры, даже разные таймы и отрезки. Плохо, что целостных матчей не получалось. Нам не удавалось начинать сильно и агрессивно, а потом доводить игру до конца в таком же ключе. Постоянно приходилось проявлять характер. У меня достаточно седых волос появилось после всего этого. Хотелось бы более стабильной и целостной игры от начала и до конца. Вот над этим нам еще нужно очень много работать.

- Финал Лиги Европы-2017/18 состоится в Лионе — городе, где "Динамо" завоевало Кубок кубков-1986.

- Смотрел тот матч против "Атлетико", мне было 13 лет. До сих пор помню знаменитую атаку веером [когда Олег Блохин забил второй гол] — она прямо сейчас стоит у меня перед глазами, это было фантастически.

Ваш намек понятен, но давайте не будем загадывать. Надо делать шаг за шагом. Сыграем эти два матча, потом будем ждать жеребьевку. А там уже постараемся подойти к Лиону как можно ближе. Как и любое поколение "Динамо", мы хотим попасть в историю. Главное - все-таки попасть, а не влипнуть.