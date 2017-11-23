«Потребовала 374 рубля и не уходила»: Минчанин снял на видео назойливую «оконщицу» 18 23.11.2017, 15:58

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Девушка представилась сотрудницей Мингорисполкома и отказывалась выходить из квартиры.

Отработанные схемы «фильтрщиков», «оконщиков», «электриков» и других «ходоков» уже хорошо знакомы многим белорусам, но самые назойливые «специалисты» в своей наглости порой доходят до предела. Минчанин Сергей решил впустить в квартиру девушку, представившуюся сотрудницей Мингорисполкома, и крепко пожалел об этом. Мужчина утверждает, что дама не только пыталась выудить у мужчины деньги за ремонт исправных окон, но и категорически отказывалась покидать помещение даже после предложения вызвать милицию, пишет onliner.by.

— Сегодня днем мне позвонили на городской телефон и сказали, что Мингорисполком проводит проверку окон, так как от населения поступает много жалоб. Стационарный телефон я включил только сегодня, поскольку жена забыла дома мобильный, — рассказывает Сергей. — Тут же кто-то позвонил.

Я всем этим звонкам не верю, а потому стал задавать много вопросов и попытался выяснить, не мошенники ли это. Меня начали убеждать, что их не стоит путать с рекламщиками, что они ничего не продают и это всего лишь плановая проверка, которая проводится в связи с тем, что в 530-й квартире недавно произошел несчастный случай с ребенком. После этих слов я, конечно, согласился. Тем более в доме недавно проводился капитальный ремонт, и я подумал, что такой осмотр действительно возможен.

Я был уверен, что у меня все в порядке: окна у нас хоть и не новые (стоят 10—11 лет уже), но хорошие: с немецкими профилями, стеклопакетами и фурнитурой, а к тому же я регулярно их смазываю и регулирую.

Со слов Сергея, в назначенное время в квартиру заявилась молодая женщина с какими-то каталогами в сумке, что тут же его насторожило. Мужчина попросил свидетельство о регистрации, проверил документы, после чего все же решил впустить девушку в комнату.

— Приступать к работе она не торопилась, расспрашивала обо всем на свете, обращала внимание на какие-то предметы в квартире и выспрашивала, где и почем я их покупал — пыталась войти в доверие. Я пытался остановить эту демагогию и настаивал на том, чтобы она приступила к осмотру окон. Она сопротивлялась и продолжала попытки найти контакт: узнав, что я имею отношение к строительству, спрашивала, как выбрать штукатурку, потом перешла к теме обслуживания автомобиля и так далее, — продолжает монолог мужчина. — После она все же приступила к работе и сразу же начала подсчитывать сумму, которую я должен буду выложить за ремонт. Кроме всего прочего насчитала и 60 рублей за диагностику, но потом, мол, спохватилась и вспомнила, что это бесплатно.

В итоге она насчитала 374 рубля, спросила, во сколько я завтра буду дома, и протянула бумагу для подписи. Конечно, я отказался и попросил ее уйти. Тут-то и началось самое интересное, находящееся за гранью моего понимания.

Она сказала, что никуда не уйдет, что она потратила свое время и оно должно быть оплачено. Просила налить ей чаю, дать воды, задавала много вопросов и требовала предоставить паспортные данные.

Уходить она отказывалась даже после того, как я сказал, что вызову милицию — просто улыбалась и говорила: «Вызывайте, вам дадут штраф за ложный вызов». Начать ее собираться заставила только включенная камера.

По-моему, такая наглость переходит все границы. Я ненавижу, когда меня обманывают, и хочу, чтобы люди не попадали в такие ситуации.

Как объяснил адвокат Сергей Зикрацкий, несмотря на то, что мужчина добровольно впустил девушку в дом, своим отказом покинуть частную собственность оконщица явно нарушила конституционные права человека на неприкосновенность жилища. В подобных случаях юрист советует немедленно вызывать милицию.